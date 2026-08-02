Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhờ chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn

ANTD.VN - Với chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và năng lực quản trị, sinh viên HSB được tuyển dụng vào nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Lễ tốt nghiệp của hơn 300 tân khoa HSB diễn ra ngày 2-8.

Ngày 2-8, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp cho hơn 300 tân khoa, gồm 280 tân cử nhân, 25 tân thạc sĩ và 1 tân tiến sĩ. Đây là khóa sinh viên đầu tiên hoàn thành chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng quốc tế bởi ACQUIN (Đức). Trong số 280 tân cử nhân có 16 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và 64 sinh viên đạt loại Giỏi.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, nhiều sinh viên đã có việc làm ngay trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Nhờ chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và năng lực quản trị, sinh viên HSB được tuyển dụng vào nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như: Vingroup, Sun Group, Honda Việt Nam, Vietcombank, SHB, MB Bank, VinFast, Vinmec, Viettel Post…

HSB đặc biệt coi trọng việc hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học thông qua mô hình đào tạo gắn với thực tiễn. Sinh viên được tham gia kỳ thực tập kéo dài tới sáu tháng tại các doanh nghiệp đối tác; được tiếp cận các dự án thực tế, các chương trình định hướng nghề nghiệp, hội thảo chuyên đề và tọa đàm cùng các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nhân trong nhiều lĩnh vực.

Hằng năm, HSB tổ chức Tuần lễ việc làm với nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng với thị trường lao động và cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, HSB còn duy trì cuộc thi thường niên “Khởi nghiệp sáng tạo – Innovation Ignition”, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và hỗ trợ sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mạng lưới hơn 20.000 doanh nghiệp, tập đoàn là đối tác và cựu học viên của HSB đã trở thành hệ sinh thái quan trọng, tạo điều kiện để sinh viên thực tập, trải nghiệm thực tế, mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp tỷ lệ sinh viên có việc làm trước và ngay sau tốt nghiệp của HSB luôn ở mức cao.

HSB chủ động tích hợp tư duy chiến lược, công nghệ số và AI vào chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên thích ứng với yêu cầu mới của doanh nghiệp.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh nhấn mạnh, hành trình học tập tại HSB không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn hướng tới hình thành năng lực lãnh đạo và những giá trị cốt lõi cho người học. Theo ông, qua quá trình rèn luyện, sinh viên được bồi đắp 6 giá trị gồm: Sức khỏe, đạo đức, ý chí, tài năng, tình yêu và trách nhiệm để tự tin bước vào môi trường làm việc nhiều cạnh tranh và biến động.

Trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Phi cho biết, HSB đã chủ động tích hợp tư duy chiến lược, công nghệ số và AI vào chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên thích ứng với yêu cầu mới của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp nhiều sinh viên có việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc ngay sau khi tốt nghiệp.