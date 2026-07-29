ANTD.VN - Trong sáng nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều, mưa lớn giảm dần.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 29/7, khu vực khu vực Bắc bộ, Bắc Trung Bộ, phía Nam cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/7 đến 3 giờ ngày 29/7 có nơi trên 70mm như các trạm: Ba Khan (Phú Thọ) 77,4mm; Chi cục thủy lợi Thanh Hóa (Thanh Hóa) 83,6mm; Khe Nà 1 (Nghệ An) 144,6mm; Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 137,2mm; La Ngâu (Lâm Đồng) 156,8mm,…

Trong sáng nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều mưa lớn giảm dần.

Mưa lớn ở Bắc bộ giảm từ chiều nay, dịch chuyển vào Trung bộ

Từ sáng sớm 29/7 đến ngày 30/7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra: ngày và đêm 29/7, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/7, mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ giảm dần. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra ở trên biển, trạm Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Huyền Trân có gió giật cấp 9. Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Ngày và đêm 29/7, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.