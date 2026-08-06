Mưa như trút ở Bắc bộ còn duy trì trong bao lâu?

ANTD.VN - Dự báo, từ sáng ngày 6/8 đến sáng 7/8, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 6/8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5/8 đến 3 giờ ngày 6/8 có nơi trên 70mm như các trạm: Bon Phặng (Sơn La) 138,4mm; BQL Ngọc Sơn (Phú Thọ) 123,2mm; Hương Nhượng (Phú Thọ) 88,8mm; Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) 75,8mm…

Dự báo, từ sáng ngày 6/8 đến sáng 7/8, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngoài ra chiều và đêm 6/8, khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lũ tràn về trong đêm 5/8 khiến quốc lộ 6 qua địa bàn Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp phương tiện

Dự báo, từ chiều 7/8 mưa lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm dần. Từ ngày 8/8 nắng nóng xuất hiện trở lại với cường độ khá mạnh, từ 35-37 độ C.

Trong khi đó, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 5/8 đến 5 giờ ngày 6/8), khu vực các tỉnh Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong sáng nay, khu vực các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh từ 20-30mm, có nơi trên 60mm; Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên từ 10-20mm, có nơi trên 30mm. Do vậy, trong sáng nay nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Trong một diễn biến khác, cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin cảnh báo cuối cùng về cơn bão số 3- Kujira.

Theo đó, đêm qua bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông.

Hồi 1 giờ ngày 06/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h. Như vậy, bão số 3 không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới cơn bão này di chuyển theo hướng Đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông.