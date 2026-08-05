Ba cơn bão hoạt động đồng thời trên vùng biển Thái Bình Dương chi phối thời tiết Việt Nam ra sao?

ANTD.VN - Cơ quan khí tượng thông tin, chiều nay 5/8, khu vực vùng biển Thái Bình Dương ghi nhận cơn bão thứ 15 của năm 2026. Như vậy, cùng thời điểm này trên khu vực đang có 3 cơn bão hoạt động đồng thời.

Trong đó gồm, bão Kujira- tức bão số 3 đang hoạt động trên Biển Đông và được dự báo sẽ ngược trở ra vùng biển Philippines trong ngày mai. Cơn bão này ảnh hưởng chủ yếu đến vùng biển phía đông nam Bắc Biển Đông và phía bắc Philippines.

Bão Dolphin vẫn duy trì cường độ khoảng cấp 14 nhưng đã suy yếu đáng kể so với thời kỳ mạnh nhất.

Và cơn bão Chan-hom vừa hình thành lúc 13 giờ chiều nay (giờ Hà Nội).

Theo chuyên gia, điều đáng chú ý không phải là số lượng bão, mà là cách các hoàn lưu này đang chi phối phân bố mưa và nắng trên các khu vực của Việt Nam và lân cận.

Ba cơn bão đồng thời đang hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương

Cụ thể, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng sẽ còn mưa đến hết ngày 7/8. Từ 8/8 xuất hiện nắng mạnh, nhiều nơi sẽ có nắng nóng 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ bước vào đợt mưa mới và có thể kéo dài ít nhất 5-7 ngày nữa. Miền Tây Nam bộ mưa ít hơn so với Tây Nguyên và miền Đông.

Khu vực mưa lớn nhất nằm ở vùng Trung Lào và phía nam vịnh Bắc bộ. Riêng mưa ở Trung Lào sẽ kéo dài ít nhất tới 15/8, khiến cho tổng lượng mưa tháng 8 khu vực này rất lớn.

Dự báo mới nhất về cơn bão Kujira- bão số 3 cho thấy, vào 13 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10;. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Bão được dự báo ở khu vực đảo Luzon, Philippines trong ngày mai. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Trong khi đó, từ chiều tối ngày 5/8 đến sáng 7/8, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.