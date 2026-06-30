Cao Bằng xả lũ khẩn cấp thủy điện do nước lớn

ANTD.VN - Nhà máy thủy điện Bình Long (tỉnh Cao Bằng) đã ra thông báo khẩn cấp vận hành xả lũ vào lúc 4h00 ngày 30/6.

Cao Bằng xả lũ khẩn cấp thuỷ điện do nước lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió hoạt động mạnh, từ đêm 28/6 đến sáng ngày 30/6, các địa phương trong tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 40 - 100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Tổng lưu lượng xả dự kiến là 250 m³/s (bao gồm xả qua tràn và qua phát điện). Hoạt động này tác động trực tiếp đến hạ du, khiến mực nước tại xóm Pác Gậy, xã Hòa An dâng cao khoảng 1,5m. Sau 30 phút, nước sẽ đổ về và hòa vào dòng sông Bằng Giang tại đầu cầu Hồng Việt thuộc xã Hòa An.

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. Tổ hợp mưa lớn kéo dài và xả lũ có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất.

Dự báo từ trưa chiều ngày 30/6, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Trước đó, vào đêm 28 và rạng sáng 29/6, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại một số trạm lên tới trên 100 mm, như Cần Yên 119,6 mm, Thái Học (Yên Thổ) 107,6 mm, Thông Nông 106,4 mm. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông tại nhiều xã trong tỉnh.

Theo thống kê sơ bộ, cả tỉnh có 51 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó, 1 nhà sập hoàn toàn, 2 nhà hư hỏng từ 50 - 70%, 28 nhà bị sạt lở taluy, 18 nhà bị ngập nước từ 0,3 - 1m và 2 nhà phải di dời khẩn cấp.



Về nông nghiệp, tổng diện tích thiệt hại khoảng 159,7ha, gồm: lúa mới cấy, ngô, rau màu, cây dược liệu và cây lâu năm. Riêng xã Trà Lĩnh có tới gần 100ha lúa bị ngập. Ngoài ra, 62 con gia cầm bị cuốn trôi, nhiều diện tích đất sản xuất ven sông Bằng Giang bị sạt lở.

Trận mưa lũ cũng khiến hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số tuyến đường tỉnh và 17 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng nền, mặt đường. Một cầu dân sinh dài tại xã Nam Quang bị cuốn trôi. Hai công trình thủy lợi tại xã Sơn Lộ bị đất đá vùi lấp, xói lở.

Đến trưa nay, mưa lũ tiếp tục gây sạt lở, ách tắc một số tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh, như: Quốc lộ 34 qua xã Nguyên Bình, xã Bảo Lạc…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã khẩn trương kiểm tra, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.