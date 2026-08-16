Nâng cao kỹ năng cứu nạn, cứu hộ thang máy cho chỉ huy các đội khu vực

ANTD.VN - Trước yêu cầu xử lý ngày càng chuyên sâu đối với các sự cố thang máy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Hiệp hội Thang máy Việt Nam tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho chỉ huy các đội khu vực.

Học viên không chỉ tiếp cận kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội vận dụng vào các tình huống cụ thể, qua đó nâng cao khả năng xử lý sự cố một cách bình tĩnh, chính xác

Đáp ứng khả năng xử lý các tình huống phát sinh

Thang máy ngày càng trở thành thiết bị thiết yếu tại các tòa nhà cao tầng, khu đô thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và nhiều công trình khác. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng và mức độ sử dụng, yêu cầu bảo đảm an toàn, đặc biệt là khả năng xử lý nhanh, đúng quy trình khi xảy ra sự cố thang máy, ngày càng được đặt ra cấp thiết.

Trong thực tế, cứu nạn, cứu hộ thang máy là nhiệm vụ có tính đặc thù. Lực lượng làm nhiệm vụ không chỉ cần nắm vững kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn phải hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hệ thống điều khiển, thiết bị an toàn và những đặc điểm kỹ thuật của từng loại thang máy.

Chính vì vậy, việc tổ chức tập huấn có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các chuyên gia trong lĩnh vực thang máy và cơ sở đào tạo kỹ thuật được xác định là cách làm thiết thực, giúp nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế.

Theo nội dung chương trình, sự phối hợp giữa Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, Hiệp hội Thang máy Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát huy thế mạnh riêng của từng đơn vị. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có kinh nghiệm thực tiễn, nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và xử lý tình huống khẩn cấp; Hiệp hội Thang máy Việt Nam có kiến thức chuyên ngành, đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thang máy; còn Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội có cơ sở vật chất, thiết bị thực hành, đội ngũ giảng viên kỹ thuật và kinh nghiệm đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Chuyên gia chú thích về cơ chế hoạt động của thang máy

Sự kết hợp này giúp nội dung tập huấn được triển khai theo hướng bài bản, sát thực tế, lấy thực hành làm trọng tâm. Học viên không chỉ tiếp cận kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội vận dụng vào các tình huống cụ thể, qua đó nâng cao khả năng xử lý sự cố một cách bình tĩnh, chính xác.

Chủ động trước những tình huống đặc thù

Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác cứu nạn, cứu hộ là không để bị động trước những tình huống có thể xảy ra. Với sự cố thang máy, yêu cầu này càng rõ nét bởi mỗi tình huống có thể liên quan đến nhiều yếu tố kỹ thuật, trong khi người bị nạn thường ở trong không gian hạn chế và có tâm lý hoảng loạn.

Do đó, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thực hành xử lý tình huống giúp cán bộ chỉ huy các đội khu vực có thêm cơ sở để tổ chức lực lượng, lựa chọn phương án và triển khai cứu nạn phù hợp khi có sự cố thực tế.

Chương trình tập huấn được xây dựng trên sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và thực hành xử lý tình huống. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu của công tác cứu nạn, cứu hộ hiện nay: học để hiểu, thực hành để thành thạo và diễn tập để có thể xử lý bình tĩnh, chính xác khi tình huống thực sự xảy ra.

Không chỉ hướng tới một chương trình tập huấn đơn lẻ, các đơn vị còn đặt mục tiêu mở rộng quan hệ phối hợp lâu dài trong nhiều lĩnh vực. Nội dung hợp tác được định hướng gồm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình huấn luyện chuyên sâu; tổ chức diễn tập các tình huống cứu nạn, cứu hộ; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị thực hành và phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thang máy cho cộng đồng.

Việc trang bị kiến thức chuyên môn gắn với thực hành, diễn tập và tăng cường phối hợp giữa lực lượng nghiệp vụ với các đơn vị chuyên ngành không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác cứu nạn, cứu hộ

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Lê Danh Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp giữa các đơn vị trong những lĩnh vực cùng có thế mạnh, quan tâm và nhu cầu hợp tác. Theo ông, với tinh thần cùng chia sẻ, phối hợp và phát triển, sự hợp tác sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội.

Qua chương trình, năng lực xử lý sự cố, cứu nạn, cứu hộ thang máy của lực lượng làm nhiệm vụ được kỳ vọng tiếp tục được nâng cao, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sử dụng thang máy an toàn, chuyên nghiệp hơn, bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân.

Từ yêu cầu thực tế đó, việc trang bị kiến thức chuyên môn gắn với thực hành, diễn tập và tăng cường phối hợp giữa lực lượng nghiệp vụ với các đơn vị chuyên ngành không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác cứu nạn, cứu hộ, mà còn tạo nền tảng để chủ động ứng phó trước những sự cố kỹ thuật ngày càng đa dạng trong các công trình hiện đại.