Giúp dân tìm lại tài sản bị thất lạc

Bức thư cảm ơn tinh thần, trách nhiệm của CBCS Công an phường Bồ Đề

Trong công việc của một Cảnh sát khu vực, có những việc không lớn, không ồn ào, nhưng để lại tình cảm rất sâu sắc trong lòng người dân. Với Đại úy Hà Mạnh Thắng, cán bộ Cảnh sát khu vực Tổ 9, phường Bồ Đề, việc hỗ trợ một công dân tìm lại chiếc ba lô bị thất lạc cũng là câu chuyện như thế.

Người được hỗ trợ là anh Cao Minh Hoàng, sinh năm 2006, quê tỉnh Phú Thọ. Chiếc ba lô anh Hoàng bị thất lạc có một máy tính, một chiếc đàn cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Với một người trẻ, số tài sản ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn gắn với việc học tập, sinh hoạt và những giấy tờ cần thiết trong cuộc sống.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Hà Mạnh Thắng đã tận tình hỗ trợ anh Hoàng xác minh, tìm kiếm tài sản. Không chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin rồi hướng dẫn công dân, người Cảnh sát khu vực đã chủ động hỗ trợ để công dân có thêm cơ hội tìm lại tài sản bị mất.

Sau đó, chiếc ba lô cùng toàn bộ tài sản bên trong đã được tìm lại và trao trả cho anh Hoàng.

Nhận lại tài sản, anh Cao Minh Hoàng không giấu được niềm vui và xúc động. Với anh, điều đáng quý không chỉ là tìm lại được chiếc máy tính, cây đàn hay những giấy tờ quan trọng, mà còn là sự tận tình, trách nhiệm của người cán bộ Công an khi giúp đỡ mình trong lúc khó khăn.

Không phải lúc nào tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” cũng được thể hiện bằng những chiến công lớn. Đôi khi, đó chỉ là việc kiên nhẫn lắng nghe một người dân trình bày, thêm một chút trách nhiệm khi hỗ trợ tìm lại tài sản, hay niềm vui của người cán bộ khi thấy công dân nhận lại được những thứ tưởng đã mất.

Với người dân, những hành động như vậy tạo nên cảm giác gần gũi và tin cậy đối với lực lượng Công an. Còn với người Cảnh sát khu vực, đó cũng chính là công việc hằng ngày: gần dân, hiểu dân, giúp dân và giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong cuộc sống.

Từ một chiếc ba lô được tìm lại, câu chuyện của anh Cao Minh Hoàng thêm một lần cho thấy hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô không chỉ hiện diện khi xử lý các vụ việc phức tạp, mà còn ở những việc làm bình dị, thiết thực, xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm đối với nhân dân. Những việc làm nhỏ nhưng chân thành ấy góp phần bồi đắp niềm tin, để hình ảnh người Công an ngày càng gần gũi hơn trong cuộc sống của mỗi người dân.