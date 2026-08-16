Chính sách BHYT đối với người dân xã an toàn khu

ANTD.VN - Chính sách BHYT đối với người dân tại các xã an toàn khu có những quy định cần lưu ý về đối tượng tham gia, mức hưởng và việc xác định quyền lợi trong trường hợp đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng.

Đối tượng tham gia BHYT theo diện an toàn khu:

- Là người thường trú tại xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ.

- Thông tin về cư trú đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng. Nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT cho bạn.

Mức hưởng BHYT 100%:

- Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo quy định.

- Quyền lợi BHYT được thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024.

Ảnh minh họa. (Hương Huyền)

Lưu ý đảm bảo quyền lợi BHYT:

- Kiểm tra điều kiện: Thường trú tại xã an toàn khu; Thông tin về cư trú đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Chủ động cập nhât thông tin, đảm bảo quyền lợi BHYT: Có thể lựa chọn hình thức phù hợp để được hỗ trợ, hướng dẫn và cập nhật thông tin theo quy định.

Hình thức hỗ trợ:

- Trực tiếp: Tại cơ quan BHXH nơi gần nhất.

- Tổng đài: 1900 90 68

- Ứng dụng VssID: Gửi yêu cầu hỗ trợ.

- Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Lưu ý khi đang điều trị nội trú:

- Nếu đang điều trị nội trú mà có thay đổi mức hưởng BHYT, bạn cần cung cấp thông tin về thẻ BHYT liên quan đến việc thay đổi mức hưởng.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm tra quyền lợi, mức hưởng trước khi kết thúc lượt khám bệnh, chữa bệnh, ra viện.

(Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025)

Vậy nên, người dân xã an toàn khu - dù đi làm tại doanh nghiệp vẫn được đảm bảo quyền lợi BHYT cao nhất khi đủ điều kiện.