Chính sách BHYT đối với người dân xã an toàn khu

Đối tượng tham gia BHYT theo diện an toàn khu:
- Là người thường trú tại xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ.
- - Thông tin về cư trú đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.
- Thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng. Nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT cho bạn.
Mức hưởng BHYT 100%:
- Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo quy định.
- Quyền lợi BHYT được thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024.
Lưu ý đảm bảo quyền lợi BHYT:
- Kiểm tra điều kiện: Thường trú tại xã an toàn khu; Thông tin về cư trú đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.
- Chủ động cập nhât thông tin, đảm bảo quyền lợi BHYT: Có thể lựa chọn hình thức phù hợp để được hỗ trợ, hướng dẫn và cập nhật thông tin theo quy định.
Hình thức hỗ trợ:
- Trực tiếp: Tại cơ quan BHXH nơi gần nhất.
- Tổng đài: 1900 90 68
- Ứng dụng VssID: Gửi yêu cầu hỗ trợ.
- Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn
Lưu ý khi đang điều trị nội trú:
- Nếu đang điều trị nội trú mà có thay đổi mức hưởng BHYT, bạn cần cung cấp thông tin về thẻ BHYT liên quan đến việc thay đổi mức hưởng.
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm tra quyền lợi, mức hưởng trước khi kết thúc lượt khám bệnh, chữa bệnh, ra viện.
(Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025)
Vậy nên, người dân xã an toàn khu - dù đi làm tại doanh nghiệp vẫn được đảm bảo quyền lợi BHYT cao nhất khi đủ điều kiện.