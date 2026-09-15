Không đảm bảo an toàn phòng cháy, chợ Kim Liên dừng hoạt động

ANTD.VN - Trước tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp cùng nguy cơ hỏa hoạn cao, Ủy ban nhân dân phường Kim Liên (Hà Nội) đã yêu cầu dừng hoạt động của chợ Kim Liên, bắt đầu từ ngày 15-9-2026.

Những nguy cơ hiện hữu trong không gian chật hẹp

Chợ Kim Liên là khu vực kinh doanh nhiều năm, gắn bó với đời sống của người dân và hoạt động mưu sinh của nhiều hộ tiểu thương. Tuy nhiên, sau thời gian, nhiều hạng mục cơ sở vật chất bên trong chợ đã xuống cấp, trong khi lượng hàng hóa, vật dụng phục vụ kinh doanh vẫn tập trung với mật độ cao.

Hiện trạng chợ Kim Liên

Tại nhiều quầy hàng, bao bì, vải vóc, đồ dùng và các loại vật liệu dễ cháy được tập kết với số lượng lớn. Không gian kinh doanh vốn hạn chế lại bị thu hẹp thêm bởi hàng hóa, vật dụng, khiến việc đi lại, tiếp cận và thoát nạn có thể gặp khó khăn nếu xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, tại một số khu vực, hệ thống mái che, khung kết cấu và hệ thống điện đã có dấu hiệu xuống cấp. Dây dẫn điện được bố trí chằng chịt, xen kẽ giữa các quầy hàng và hàng hóa dễ cháy. Đây là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ chập điện, phát sinh cháy, đặc biệt trong môi trường có mật độ hàng hóa cao.

Theo Thông báo của UBND phường Kim Liên, ngày 13-5-2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra và chỉ ra những tồn tại, hạn chế về điều kiện an toàn PCCC tại Chợ Kim Liên. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương thực hiện các yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn PCCC.

Những tồn tại được cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ ra cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC tại chợ không thể chỉ được đặt ra khi sự cố xảy ra. Phòng ngừa từ sớm, từ xa, loại bỏ các nguy cơ ngay tại nơi kinh doanh mới là giải pháp quan trọng để hạn chế thiệt hại.

Dừng hoạt động chợ, đồng hành cùng tiểu thương

Từ yêu cầu thực tế về bảo đảm an toàn, ngày 7-8-2026, UBND phường Kim Liên ban hành Thông báo số 516/TB-UBND về việc dừng hoạt động Chợ Kim Liên để khắc phục các tồn tại về PCCC. Tiếp đó, ngày 28-8-2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Kim Liên ban hành Thông báo số 17/TB-BQLDAĐTHT về việc dừng hoạt động chợ.

UBND phường Kim Liên tổ chức hỗ trợ tiểu thương

Dừng hoạt động chợ, đồng hành cùng tiểu thương

Việc dừng hoạt động được xác định là giải pháp cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của tiểu thương, người dân và khu dân cư xung quanh.

Trong quá trình triển khai, bên cạnh yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, UBND phường Kim Liên cũng đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ tiểu thương di chuyển hàng hóa, đồ đạc ra khỏi khu vực chợ.

Ngày 15-9, UBND phường Kim Liên đã bố trí lực lượng hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, đồ đạc ra khỏi Chợ Kim Liên theo lộ trình dừng hoạt động đã được thông báo.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường được huy động, phối hợp trực tiếp với các hộ kinh doanh. Tại từng khu vực, từng quầy hàng, các lực lượng hỗ trợ tiểu thương thu dọn, bốc dỡ, sắp xếp và vận chuyển hàng hóa lên phương tiện, đưa tài sản ra khỏi chợ.

Công việc được thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, vừa bảo đảm tiến độ di chuyển, vừa hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển. Với những tiểu thương có lượng hàng hóa lớn hoặc gặp khó khăn trong việc tự di chuyển, sự hỗ trợ trực tiếp của các lực lượng tại cơ sở giúp công việc được triển khai thuận lợi hơn.

Đây không chỉ là biện pháp bảo đảm an toàn PCCC mà còn thể hiện tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương với người dân. Việc dừng một địa điểm kinh doanh gắn bó lâu năm chắc chắn tác động đến hoạt động mưu sinh của các hộ tiểu thương. Vì vậy, cùng với yêu cầu chấp hành quy định, việc hỗ trợ bà con di chuyển tài sản an toàn là cách để quá trình thực hiện diễn ra có lộ trình, hạn chế tối đa thiệt hại và khó khăn phát sinh.

Sẽ bố trí vị trí kinh doanh cho tiểu thương trong thời gian chợ Kim Liên dừng hoạt động

Trao đổi với PV ANTĐ về việc dừng hoạt động chợ Kim Liên, ông Trương Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên, cho biết đây là một trong những nội dung nằm trong lộ trình nhằm từng bước khắc phục những tồn tại về cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn PCCC và hướng tới xây dựng một chợ mới đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, an toàn và nhu cầu kinh doanh của người dân.

Theo ông Quang, phường Kim Liên đang triển khai các bước lập dự án xây dựng chợ Kim Liên mới, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Việc lập dự án đang được tiến hành theo quy định, trong đó các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư, hạ tầng và phương án tổ chức hoạt động chợ sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Theo đại diện UBND phường, cơ quan chức năng đã 4 lần ra thông báo về chủ trương dừng hoạt động chợ, đồng thời gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các tiểu thương. UBND phường đã tổ chức cho các tiểu thương có nhu cầu đăng ký để được bố trí, sắp xếp vị trí kinh doanh tại các chợ khác đảm bảo an toàn PCCC trong thời gian chợ Kim Liên dừng hoạt động.

Từ tháng 7-2026, phường đã dừng việc ký hợp đồng đối với các tiểu thương tại chợ Kim Liên. Đây là bước đi nằm trong lộ trình quản lý, sắp xếp hoạt động của chợ trong thời gian chuẩn bị dự án mới.