Chấn chỉnh kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền tại các điểm du lịch

ANTD.VN - Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng kiểm tra hoạt động kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, nhất là tại khu di tích, đền, chùa, danh lam thắng cảnh.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt quản lý kinh doanh dược liệu, thuốc y học cổ truyền

Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược cổ truyền tại các địa phương đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, qua kiểm tra của Bộ Y tế và phản ánh của các cơ quan chức năng, vẫn còn tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả, hàng kém chất lượng; vi phạm quy định về hành nghề khám, chữa bệnh.

Một số tổ chức, cá nhân còn vi phạm quy định về hành nghề khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.

Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan được yêu cầu tăng kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền và hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không đúng quy định tại các điểm du lịch như khu di tích, đền, chùa, danh lam thắng cảnh.

Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, đặc biệt là hoạt động lừa đảo, hành nghề y dược cổ truyền trái phép và trục lợi trên sức khỏe người dân.

Cùng với kiểm tra, các địa phương được yêu cầu tăng tuyên truyền, phổ biến quy định về hành nghề khám, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Bộ Y tế cũng đề nghị cung cấp thông tin chính thống, phản bác thông tin sai lệch; hướng dẫn người dân lựa chọn thuốc có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành và các cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép hoạt động.

Các địa phương đồng thời phối hợp trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát triển dược liệu và các bài thuốc cổ truyền.