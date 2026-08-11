Mở cổng xét tuyển trực tuyến để đăng ký vào trường THPT Đặng Trần Đức

ANTD.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, 8h sáng nay, 11/8, thí sinh và phụ huynh đã có thể truy cập cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến để tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập mới thành lập.

Từ 8h sáng 11/8, phụ huynh, học sinh Hà Nội được mở cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến để đăng ký nguyện vọng tuyển sinh với 540 chỉ tiêu vừa được xét duyệt ngày 10/8 cho trường THPT Đặng Trần Đức. Thời gian mở cổng đăng ký sẽ kéo dài tới 24h ngày 16/8.

Trước 17 giờ 00 ngày 17/8/2026, danh sách học sinh trúng tuyển được công khai tại Trường THPT Đặng Trần Đức và trên Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Để giúp phụ huynh, học sinh đăng ký thành công, sáng 11/8 Sở GD-ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể 7 bước thực hiện và đưa ra những điểm cần lưu ý đợt này chỉ thực hiện đăng ký xét tuyển, không phải đăng ký dự thi.

Phụ huynh và học sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trường đăng ký và thông tin liên hệ trước khi hoàn thành đăng ký.

Kết quả trúng tuyển sẽ được công khai tại nhà trường và trên Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo (https://hanoi.edu.vn)

Học sinh trúng tuyển cần nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.