Aeon lập ban điều tra vụ nổ trung tâm mua sắm ở Kumamoto

ANTD.VN - Nhà bán lẻ lớn của Nhật Bản Aeon đã quyết định lập một ban gồm các chuyên gia bên ngoài để điều tra vụ nổ lớn tại trung tâm mua sắm khiến 7 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra sau trận động đất ở tỉnh Kumamoto.

Vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng cho Aeon Mall Kumamoto ở thị trấn Kashima, tỉnh Kumamoto, vào ngày 28-7. Ảnh: AFP/Getty Images

Aeon đưa ra quyết định này trong cuộc họp ban lãnh đạo vào ngày 5-8. Vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng cho Aeon Mall Kumamoto ở thị trấn Kashima, tỉnh Kumamoto, vào ngày 28-7.

Ban điều tra dự kiến bao gồm luật sư, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong những lĩnh vực như cháy nổ, phòng chống thiên tai và thiết bị khí đốt.

Aeon cho biết dự kiến, Ban điều tra sẽ không chỉ xem xét nguyên nhân vụ nổ và thương vong, mà còn đề xuất biện pháp ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn.

Công ty nhìn nhận nghiêm túc thực tế là có một số người đã quay lại tòa nhà khi công tác kiểm tra an toàn chưa hoàn tất và lệnh sơ tán chưa được dỡ bỏ sau trận động đất.

Aeon cho biết Ban điều tra cũng sẽ làm rõ các tình tiết liên quan đến việc quay trở lại tòa nhà cũng như quy trình thực hiện ứng phó khẩn cấp theo hướng dẫn của công ty.

Báo cáo sẽ được sử dụng trong công tác tăng cường an toàn tại các cơ sở của Aeon nhằm ứng phó với thảm họa trong tương lai.