Công an Hà Nội căng mình giữ vững an ninh, trật tự, an toàn giao thông cửa ngõ phía Nam

ANTD.VN - Nằm ở vị trí huyết mạch cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội, Bến xe Giáp Bát luôn là điểm nóng về lưu lượng phương tiện và hành khách, đặc biệt là trong các kỳ nghỉ lễ kéo dài. Nhằm đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, lực lượng Công an phường Hoàng Mai đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) cả bên trong lẫn bên ngoài bến xe.

Lượng phương tiện tham gia giao thông chiều 28/8 tăng vọt ở khu vực phía Nam Hà Nội

Chủ động phương án, giữ vững an ninh trật tự từ sớm, từ xa

Ghi nhận thực tế tại Bến xe Giáp Bát vào chiều ngày 28/8, thời điểm bắt đầu đợt cao điểm đi lại của người dân về quê nghỉ lễ.

Tại khu vực cổng bến xe Giáp Bát, lực lượng Cảnh sát trật tự CAP Hoàng Mai liên tục túc trực, phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông

Các chiến sĩ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông ở địa bàn

Lực lượng Cảnh sát trật tự điều tiết giao thông dưới thời tiết oi nóng, quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc

Dòng người mỗi lúc một đông, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn bám vị trí, chủ động phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn

Điều tiết từng hướng phương tiện, giữ nhịp giao thông ổn định và an toàn

Tại khu vực cổng bến xe và các tuyến đường Giải Phóng, Kim Đồng, lực lượng Cảnh sát trật tự liên tục phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông dưới thời tiết oi nóng, quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hay xe "dù", bến "cóc" dừng đón khách sai quy định. Phía bên trong bến xe, các chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm lặng lẽ hòa vào dòng người, liên tục tuần tra khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân.

Các chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm lặng lẽ hòa vào dòng người, tuần tra khép kín ở phía trong bến xe

Thiếu tá Hoàng Hoa Sơn - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàng Mai chia sẻ: "Đơn vị đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Bến xe Giáp Bát xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT chi tiết cho từng khung giờ cao điểm. Chúng tôi duy trì 100% quân số tại các điểm nóng, phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 để phân luồng từ xa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự hay ùn tắc giao thông, giúp người dân di chuyển an toàn, thuận lợi nhất".

Phối hợp đồng bộ, cam kết phục vụ hành khách an toàn, chu đáo

Công an Hà Nội đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Bến xe Giáp Bát xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT

Theo dự báo, kỳ nghỉ lễ năm nay lượng khách qua bến sẽ tăng đột biến. Đánh giá về công tác phục vụ, ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: "Dự kiến đợt này lượng khách tăng khoảng từ 250% đến 300%, lượt xe tăng từ 200% đến 250% so với ngày thường. Cao điểm nhất sẽ rơi vào chiều tối ngày 28/8 và rải rác trong cả ngày 29/8".

Tại khu vực cổng bến xe, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát trật tự phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Tại khu vực cổng bến xe, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát trật tự phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Để ứng phó với lưu lượng hành khách cũng như phương tiện giao thông ở khu vực tăng cao, Ban Quản lý Bến xe Giáp Bát đã họp phối hợp với Công an phường Hoàng Mai, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 và các lực lượng liên quan nhằm thống nhất kế hoạch vận hành. Đồng thời, bến xe đã mời các doanh nghiệp vận tải ký cam kết 100% không nhồi nhét khách và 100% không tăng giá vé trong dịp lễ.

Giữa cái nắng oi ả, mỗi chiến sĩ vẫn căng mình điều tiết giao thông

Cảnh sát trật tự tận tình hướng dẫn người dân di chuyển, vào khu vực mua vé tại bến xe, góp phần bảo đảm trật tự, thuận tiện cho hành khách

Đại diện Ban Quản lý Bến xe cũng đưa ra lời khuyên dành cho người dân: "Bến xe khuyến cáo hành khách nên vào trong bến mua vé hoặc đăng ký mua trực tuyến để được bến xe và các doanh nghiệp phục vụ chu đáo, an toàn nhất. Khách hàng tuyệt đối không nên ra ngoài đón xe dọc đường để tránh rủi ro về an toàn và bị ép giá. Nếu cần hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ ngay qua số hotline của bến: 19001825.

Sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của Công an phường Hoàng Mai cùng sự phối hợp nhịp nhàng của Ban Quản lý bến xe đang góp phần quan trọng mang lại sự bình yên, an toàn cho mỗi hành trình của người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.