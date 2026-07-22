Việt Nam xuất khẩu 2 tỷ USD sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm

ANTD.VN - Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch đạt 2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3,7 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tháng 6 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng mạnh.

Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 6 đạt 621,2 triệu USD, tăng 56,1% so với tháng trước và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,0 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55,0% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Tốc độ tăng trưởng cao của thị trường Trung Quốc chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu nhập khẩu các loại trái cây nhiệt đới, đặc biệt là sầu riêng, thanh long, chuối, dừa tươi và xoài... Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 tăng mạnh là do Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các loại trái cây này.

Bên cạnh đó, việc hoạt động thông quan tại các cửa khẩu được cải thiện và doanh nghiệp từng bước đáp ứng tốt hơn các quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này.

Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ hai với kim ngạch đạt 292,1 triệu USD, tăng 11,7% và chiếm 7,9% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng. Hàn Quốc đứng thứ ba với kim ngạch đạt 170,4 triệu USD, tăng 8,1%, chiếm 4,6% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Ngoài ra, EU tiếp tục là điểm sáng của xuất khẩu rau quả nhờ tác động tích cực của EVFTA.

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), cơ cấu xuất khẩu rau quả của Việt Nam vẫn tập trung cao vào thị trường Trung Quốc với tỷ trọng 55,0% tổng kim ngạch, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào một thị trường xuất khẩu.

Trong khi đó, Hoa Kỳ, EU và Hàn Quốc tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực nhưng tỷ trọng còn khiêm tốn. Điều này cho thấy dư địa mở rộng xuất khẩu sang các thị trường có giá trị gia tăng cao vẫn còn lớn, góp phần giảm rủi ro thị trường và nâng cao tính bền vững của ngành rau quả.