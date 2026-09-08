Ngân hàng siết nợ 26 thửa đất và 67 căn hộ của Địa ốc Hoàng Quân

ANTD.VN - Ngân hàng HDBank sẽ bắt đầu thu giữ tài sản bảo đảm của Địa ốc Hoàng Quân, bao gồm 26 thửa đất và 67 căn hộ tại TP.HCM từ ngày 25/9/2026.

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa ban hành quyết định về việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

Theo quyết định, HDBank thực hiện thu giữ tài sản do Hoàng Quân phát sinh dư nợ quá hạn. Các khoản cấp tín dụng liên quan được ký trong năm 2024.

Danh mục tài sản bảo đảm gồm 26 thửa đất, tập trung tại quận 8 và quận 9 TP.HCM theo địa chỉ trên giấy chứng nhận (địa giới hành chính cũ).

Cụ thể, tại phường 7, quận 8, HDBank thu giữ 18 thửa đất với tổng diện tích khoảng 2.655m², thuộc dự án SaiGonRes, khu dân cư Phú Lợi và một số khu dân cư khác. Các thửa đất chủ yếu có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Tại quận 9, Ngân hàng này cũng thu giữ 8 thửa đất tại phường Phú Hữu, tổng diện tích khoảng 1.008m², mỗi thửa rộng 126m². Đây đều là các thửa đất ở tại đô thị với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

Theo địa giới hành chính hiện nay, khu vực phường Phú Hữu thuộc phường Long Trường, còn phường 7, quận 8 thuộc phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Ngoài 26 thửa đất, HDBank còn thu giữ toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích liên quan đến việc đầu tư, phát triển, khai thác và tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM, nay thuộc phường Cát Lái. Theo quyết định, tài sản bảo đảm tại dự án gồm 67 căn hộ.

HDBank cho biết, tài sản bị thu giữ không bao gồm 35 căn hộ với tổng diện tích sàn xây dựng thương phẩm tối đa 4.076m² và 4 căn biệt thự với tổng diện tích sàn xây dựng thương phẩm tối đa 671m² đã bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc hoán đổi.

Thời gian thu giữ được ấn định vào ngày 25/9/2026 đến khi Địa ốc Hoàng Quân tất toán khoản nợ.