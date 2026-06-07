Ra mắt cuốn sách “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội”

ANTD.VN - Nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai (có sửa chữa, bổ sung) cuốn sách “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội”.

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Tác phẩm phân tích, nhận diện rõ những thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng; đồng thời, cung cấp những luận cứ khoa học sắc bén để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ quyền quốc gia trên môi trường số. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích không thể phủ nhận, mạng xã hội cũng cũng đang tiềm ẩn những nguy cơ, thách thức ngày càng lớn đối với an ninh tư tưởng, an ninh chính trị và sự ổn định xã hội.

Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã tận dụng triệt để đặc tính lan truyền nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng cùng tính chất ẩn danh của mạng xã hội để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch; kích động tư tưởng cực đoan, gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Từ đó, từng bước thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu hệ thống, công phu đi sâu luận giải khoa học các khái niệm nền tảng và phân tích sắc bén về bản chất cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay; từ đó, khẳng định nhiệm vụ này không chỉ dừng lại ở phạm vi hệ tư tưởng mà cốt lõi là bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ thành quả đổi mới và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới.



Bên cạnh nền tảng lý luận, cuốn sách mang giá trị thực tiễn sâu sắc khi vạch trần những phương thức, thủ đoạn chống phá mới trên không gian mạng của các thế lực thù địch. Trong thời đại số, khi mà thông tin có thể lan truyền chỉ tính bằng giây, các thế lực thù địch đã tinh vi hóa các hình thức tuyên truyền: từ cắt ghép thông tin, bóp méo sự thật, đến thao túng các chiến dịch truyền thông có chủ đích, chúng triệt để lợi dụng các vấn đề xã hội nhạy cảm để kích động dư luận, gieo rắc tâm lý hoài nghi và làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ.

Thông qua những phân tích sắc sảo, khách quan và toàn diện, tác phẩm không chỉ là cẩm nang lý luận giá trị mà còn là vũ khí sắc bén kịp thời định hướng nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đặc biệt, cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc nhận diện thực trạng mà đã đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, chiến lược và có tính khả thi cao, trọng tâm là nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, tăng cường giáo dục lý luận, đổi mới công tác tuyên truyền và phát huy vai trò chủ đạo của các cơ quan báo chí, truyền thông… Các giải pháp này không mang tính lý thuyết mà gắn chặt với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn. Đây chính là giá trị cốt lõi, khẳng định tính thực tiễn đặc biệt của công trình nghiên cứu này.

Với kết cấu khoa học và tính lý luận sâu sắc, gắn chặt với thực tiễn, cuốn sách “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội” thực sự là một tài liệu có giá trị trên mặt trận tư tưởng thời đại số. Tác phẩm không chỉ giúp nhận diện sắc bén các nguy cơ, thách thức trên không gian mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ mà còn củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị và khơi dậy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

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