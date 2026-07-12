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Xử phạt một công ty bảo hiểm vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh

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Hà Linh

ANTD.VN - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV vừa bị Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh.

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Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV cạnh tranh không lành mạnh

Tại Quyết định số 155/QĐ-CT, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (Mã số doanh nghiệp: 0102737963) với số tiền 200 triệu đồng.

Công ty này đã có hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018: đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, cụ thể: Thông tin “Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới” và “Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam” chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV tại địa chỉ https://dbvi.com.vn và trang mạng xã hội facebook “Tập đoàn Bảo hiểm DBV” tại địa chỉ https://www.facebook.com/TapdoanbaohiemDBV.

Đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định và đã đăng tin cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp trên trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV và trang mạng xã hội Facebook “Tập đoàn Bảo hiểm DBV”.

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Từ khóa:

#Cạnh tranh không lành mạnh #bảo hiểm DBV

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