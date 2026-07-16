Truy 'nóng' nhóm đối tượng 10X dùng hung khí chống đối lực lượng chức năng

Theo điều tra, ngày 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng Cảnh sát giao thông chuyển đến, liên quan đến vụ việc một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Cụ thể, khoảng 23h20 ngày 11-7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến đường tỉnh ĐT.317G thuộc xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác liên ngành 191 phát hiện nhóm 5 đối tượng điều khiển 2 xe mô tô chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, mang theo kiếm và gậy tuýp sắt.

Hình ảnh vi phạm của các đối tượng

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng và dùng kiếm vung về phía sau nhằm cản trở lực lượng truy đuổi. Sau đó, các đối tượng chia thành hai hướng bỏ trốn và vứt lại một thanh kiếm trên đường.

Do điều kiện ban đêm, các đối tượng di chuyển với tốc độ cao, tuyến đường có nhiều khúc cua, để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, Tổ công tác đã dừng việc truy đuổi, tiến hành bảo vệ hiện trường, thu giữ tang vật và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, làm rõ.

Các đối tượng trong vụ án (từ trái qua phải): Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Hoàng Anh, Phí Minh Quân, Vũ Anh Hào, Phạm Xuân Quyết.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Anh (SN 2008, trú xã Thọ Văn); Phạm Xuân Quyết (SN 2008, trú xã Thọ Văn), Nguyễn Quang Đức (SN 2008, trú xã Tam Nông), Phí Minh Quân (SN 2009, trú xã Tam Nông) và Vũ Anh Hào (SN 2009, trú xã Thọ Văn), đều thuộc tỉnh Phú Thọ.

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đều đã bỏ học, có nhiều mối quan hệ phức tạp. Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi địa phương, không sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội và cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sau gần 48 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được nơi lẩn trốn của các đối tượng tại thành phố Hà Nội và triệu tập toàn bộ các đối tượng về làm việc.

Ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Xuân Quyết, Nguyễn Quang Đức, Phí Minh Quân và Vũ Anh Hào để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.