Xử lý 4 trường hợp bình luận, bày tỏ sự ủng hộ các bài viết có nội dung sai sự thật

ANTD.VN - Trong tháng 11-2026, Công an xã Yên Xuân, Hà Nội đã phát hiện, xác minh và xử lý 4 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên một số trang, kênh, tài khoản mạng xã hội.

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an xã Yên Xuân, Hà Nội đã tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh và xử lý các trường hợp đăng tải, bình luận, tương tác thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, bên cạnh những tiện ích phục vụ đời sống, không gian mạng cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dư luận và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự.

CAX Yên Xuân làm việc với các trường hợp có hoạt động tương tác, bình luận tiêu cực trên hệ thống kênh trang của các đối tượng phản động

Đáng chú ý, một số trang, kênh, tài khoản mạng xã hội liên quan đến Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Hoàng Văn Dũng, Việt Tân… thường xuyên xuất hiện các nội dung có dấu hiệu xuyên tạc, kích động, chống phá. Các nội dung này có thể được lan truyền thông qua hoạt động bình luận, chia sẻ và tương tác của người sử dụng mạng xã hội, làm gia tăng mức độ tiếp cận và ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận người dân.

Trong tháng 11-2026, Công an xã Yên Xuân đã phát hiện, xác minh, làm việc và xử lý 4 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên một số trang, kênh, tài khoản mạng xã hội. Kết quả này thể hiện sự chủ động của lực lượng Công an xã trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngay từ cơ sở.

Qua xác minh, làm việc với các trường hợp liên quan, Công an xã nhận thấy một số người chưa nhận thức đầy đủ về tính chất, nội dung thông tin được đăng tải; thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin hoặc có những phản ứng xuất phát từ tâm lý bức xúc cá nhân. Việc thiếu thận trọng khi bình luận, chia sẻ, tương tác có thể vô tình góp phần lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Trước thực trạng trên, Công an xã Yên Xuân khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn gốc, tính xác thực của thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Không phát tán, cổ súy các nội dung sai sự thật, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.