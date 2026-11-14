Nâng cao chất lượng công tác PCCC&CNCH trên địa bàn

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 34, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên địa bàn xã Chuyên Mỹ.

Cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác

Tại Hội nghị, Trung tá Nguyễn Minh Đức, Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 34 đã trực tiếp phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung khảo sát; hướng dẫn đại diện các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia đóng góp ý kiến thông qua phiếu khảo sát.

Nội dung khảo sát tập trung ghi nhận những đánh giá, nhận xét của cơ quan, tổ chức và Nhân dân về tinh thần trách nhiệm, thái độ, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC; hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cũng như công tác tiếp nhận, xử lý thông tin khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Thông qua việc lấy ý kiến, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH mong muốn tiếp nhận những đánh giá khách quan, ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm và các kiến nghị thiết thực từ cơ quan, tổ chức, Nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hoạt động khảo sát đồng thời thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với phương châm gần dân, trọng dân, lắng nghe Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ.

Phát huy trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác PCCC&CNCH

Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên địa bàn xã Chuyên Mỹ

Bên cạnh hoạt động khảo sát, Đội CC&CNCH khu vực số 34 đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC&CNCH cho người dân trên địa bàn xã Chuyên Mỹ.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đã phân tích những nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở sản xuất; tập trung cảnh báo nguy cơ từ việc sử dụng điện không an toàn, quá tải hệ thống điện, bất cẩn trong đun nấu, thắp hương, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và sắp xếp hàng hóa, vật liệu dễ cháy không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Người dân được hướng dẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; không câu mắc điện tùy tiện, sử dụng thiết bị vượt quá khả năng chịu tải của đường dây; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa, vật liệu dễ cháy hợp lý, không cản trở lối đi, đường thoát nạn. Đồng thời, chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay, thiết bị cảnh báo cháy sớm và các phương tiện chữa cháy cần thiết tại gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp hướng dẫn người dân cách nhận biết, kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy xách tay. Sau phần hướng dẫn, người dân được thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, qua đó rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và khả năng chữa cháy ban đầu khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, người dân được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, cách di chuyển trong môi trường có nhiều khói, khí độc; sử dụng khăn, vải thấm ướt che mũi, miệng, di chuyển thấp người và lựa chọn lối thoát nạn an toàn. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh, tổ chức thoát nạn và gọi ngay số điện thoại 114 để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời tiếp nhận, xử lý.

Thông qua Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hành, Đội CC&CNCH khu vực số 34 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn.