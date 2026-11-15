ANTD.VN - Vòng Chung kết Toàn quốc Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 – khu vực miền Bắc diễn ra ngày 15/11 tại Trường THCS New School (Hà Nội), quy tụ 700 học sinh đến từ gần 50 trường học.

Các đội tuyển tranh tài ở bốn bảng sơ cấp, trung cấp, cao cấp và ưu tú, với những thử thách lập trình robot mang chủ đề đô thị thông minh “Synapse City”.

Trong ngày thi, các đội trải qua hai vòng thi theo quy trình thống nhất: tiếp nhận đề bài, xây dựng và kiểm thử chương trình, bàn giao robot theo quy định, đưa robot lên sa bàn và xác nhận kết quả với tổ trọng tài. Với thời gian thực hiện giới hạn, thí sinh phải lựa chọn phương án, xử lý lỗi lập trình và phối hợp cùng đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ. Các lượt vận hành robot trên sa bàn thu hút sự theo dõi của giáo viên, phụ huynh và các đoàn tham dự.

Lấy bối cảnh “Synapse City” – thành phố tương lai đối mặt với vấn đề ô nhiễm – đề thi yêu cầu robot thực hiện các nhiệm vụ khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý và thu hồi các khối ô nhiễm về phòng thí nghiệm để phân tích. Tùy theo bảng thi, học sinh sử dụng robot Leanbot cùng các công cụ lập trình phù hợp với trình độ.

Thông qua quá trình thi đấu, thí sinh có cơ hội vận dụng tư duy thuật toán, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp, điều khiển robot tự động, xử lý dữ liệu và làm việc nhóm. Điểm nhấn không chỉ nằm ở tốc độ hay độ chính xác của robot, mà còn ở khả năng xác định nguyên nhân khi chương trình chưa hoạt động như kỳ vọng, điều chỉnh thuật toán và đưa ra quyết định trong điều kiện thời gian giới hạn. Đây cũng là tinh thần “Code to Think → Code to Run” mà AIROC 2026 hướng tới: suy nghĩ, thiết kế giải pháp và hiện thực hóa bằng lập trình.

AIROC 2026 sử dụng hệ sinh thái robot giáo dục Leanbot kết hợp nền tảng Digital Twin và không gian mô phỏng Pythaverse. Sự kết hợp giữa robot vật lý và môi trường mô phỏng hỗ trợ học sinh luyện tập, kiểm thử thuật toán và tối ưu chương trình trước khi triển khai trên sa bàn thực tế.

Theo Ban Tổ chức, bài toán “Synapse City” không chỉ đặt ra yêu cầu kỹ thuật mà còn gắn với những tình huống thực tiễn trong quản trị đô thị. Trên sa bàn mô phỏng dạng lưới, robot thực hiện ba nhiệm vụ chính: khoanh vùng khu vực ô nhiễm; vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý; thu hồi các khối ô nhiễm và đưa về phòng thí nghiệm để phân tích. Qua đó, học sinh được tiếp cận cách vận dụng kiến thức công nghệ để giải quyết vấn đề cụ thể.

Chương trình AIROC 2026 tại Việt Nam có sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty TNHH Dược Cỏ Hoa, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vì Người Việt và Pythaverse.

Sau vòng thi tại Hà Nội, các đội đáp ứng điều kiện tuyển chọn theo kết quả chính thức sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, dự kiến diễn ra ngày 29/11/2026 tại Phú Thọ. Đây là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi và thử sức cùng các đội tuyển quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, AIROC 2026 không chỉ là một cuộc thi robotics mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ. Việc tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối cộng đồng robotics trong nước và quốc tế, giúp học sinh Việt Nam mở rộng trải nghiệm trong lĩnh vực công nghệ.