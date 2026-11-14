Nâng cao kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 vừa phối hợp với Công an phường Đông Ngạc, Hà Nội tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 460 thành viên lực lượng dân phòng trên địa bàn phường.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy xách tay

Tại buổi huấn luyện, báo cáo viên Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về PCCC&CNCH; thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội và phường Đông Ngạc; phân tích các nguyên nhân, nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ tại khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trọng tâm của chương trình là trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng tổ chức xử lý tình huống cháy, nổ, CNCH cho lực lượng dân phòng. Các học viên được hướng dẫn phương pháp nhận biết, đánh giá nguy cơ cháy, nổ; quy trình tiếp nhận và báo tin cháy; tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy ban đầu; sử dụng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện PCCC thông dụng; kỹ năng thoát nạn, tìm kiếm, hỗ trợ cứu người bị nạn và bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình chú trọng hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý các tình huống cháy giả định và phối hợp triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu. Qua đó, giúp lực lượng dân phòng từng bước nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, chủ động xử lý các tình huống phát sinh trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Đặc biệt, cán bộ huấn luyện Đội CC&CNCH khu vực số 17 nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong việc nắm chắc đặc điểm địa bàn, nguồn nước chữa cháy, đường giao thông phục vụ chữa cháy, các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao; đồng thời chủ động phối hợp với Công an phường, tổ dân phố và các lực lượng tại chỗ trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, kiến nghị khắc phục những nguy cơ mất an toàn về PCCC.

Đây cũng là dịp để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Phát huy phương châm “4 tại chỗ”, việc nâng cao năng lực cho lực lượng dân phòng không chỉ góp phần xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ mà còn tạo nền tảng xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường Đông Ngạc.