Lắng nghe ý kiến nhân dân để giữ bình yên ngay từ cơ sở

ANTD.VN - Công an phường Dương Nội (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự (ANTT), góp ý trách nhiệm của Cảnh sát khu vực tại địa bàn dân cư và “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2026.

Dự hội nghị có đại diện cán bộ theo dõi địa bàn thuộc các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội. Về phía lãnh đạo phường Dương Nội có các đồng chí: Nguyễn Sĩ Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Lại Hà Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Quản Xuân Phú, Phó Chủ tịch UBND phường.

Cùng dự có Ban Chỉ huy Công an phường Dương Nội gồm: Trung tá Bùi Quang Vinh, Trưởng Công an phường; Trung tá Bùi Đức Mậu và Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Trưởng Công an phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học; toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Cảnh sát khu vực cùng các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Tổ phó, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và đại diện nhân dân 21 tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy Công an phường Dương Nội đã báo cáo kết quả công tác bảo đảm ANTT và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khu vực tại địa bàn cơ sở trong thời gian qua.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội trình bày báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường đại diện các cơ quan, đơn vị và nhân dân 21 tổ dân phố đã trực tiếp nêu ý kiến, phản ánh những vấn đề thực tế liên quan đến công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn. Các nội dung trọng tâm được đề cập gồm: công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, nhân dân cũng góp ý trực tiếp về tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác bám sát địa bàn, nắm hộ, nắm người và phục vụ nhân dân.

Đại diện nhân dân các tổ dân phố thẳng thắn đóng góp ý kiến với lực lượng Công an phường Dương Nội

Tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội nghị, Trung tá Bùi Quang Vinh, Trưởng Công an phường Dương Nội khẳng định Ban Chỉ huy Công an phường sẽ trực tiếp chỉ đạo rà soát, phân loại từng nội dung phản ánh để có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư.

Trung tá Bùi Quang Vinh, Trưởng Công an phường Dương Nội phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Công an phường Dương Nội yêu cầu các tổ công tác và lực lượng Cảnh sát khu vực nghiêm túc khắc phục những tồn tại đã được nhân dân chỉ rõ; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải thực hiện nghiêm phương châm “Gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.