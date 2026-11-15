1.000 người khó khăn, gia đình chính sách được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

ANTD.VN - Ngày 14-11, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Sức khỏe Gia đình” với chủ đề “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Chương trình triển khai các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà cho 1.000 người dân, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị cho y tế cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng; đặc biệt hướng tới các đối tượng là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Tại ngày hội, người dân được khám sức khỏe tổng quát. Đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp tư vấn, giải đáp những vấn đề liên quan đến tình trạng sức khỏe, hướng dẫn theo dõi và phòng ngừa bệnh tật. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình còn tổ chức các hoạt động vui chơi, chụp ảnh dành cho các gia đình, trao tặng sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của vệ sinh cá nhân, xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe từ những việc làm thường ngày.

TS.BS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại chương trình. Ảnh: HTTTVN.

Hoạt động của ngày hội được triển khai trong bối cảnh ngành Y tế đang đẩy mạnh chuyển hướng từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và năng lực y tế cơ sở. Định hướng này cũng được nhấn mạnh tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thông qua “Ngày hội Sức khỏe Gia đình”, các đơn vị tổ chức mong muốn góp phần đưa những hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực đến gần hơn với người dân, đồng thời lan tỏa thông điệp mỗi cá nhân, mỗi gia đình cần chủ động bảo vệ sức khỏe, không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng bệnh mới tìm đến cơ sở y tế.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh: “Chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường mà cần được thực hiện chủ động mỗi ngày, từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống”.

1.000 người dân khó khăn, gia đình chính sách được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: HTTTVN.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, gia đình chính là nền tảng quan trọng để hình thành và duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe. Việc chăm sóc sức khỏe cần bắt đầu từ mỗi cá nhân và được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình. Khi mỗi gia đình đều ý thức và chủ động chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Từ việc nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe trong mỗi gia đình, TS.BS Hà Anh Đức cho rằng, cần chú trọng hình thành và duy trì những thói quen vệ sinh cá nhân ngay từ nhỏ. Đây là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, góp phần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là tay chân miệng và các bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Cụ thể, việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các vật dụng sinh hoạt của trẻ giúp hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh tay chân miệng. Đối với sốt xuất huyết, mỗi gia đình cần chủ động vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng nhằm ngăn chặn muỗi sinh sản.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành vệ sinh cá nhân tại ngày hội, trẻ em và phụ huynh được hướng dẫn những kỹ năng phòng bệnh thiết thực, từ đó hình thành và duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, Ban Tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà dành tặng các gia đình chính sách, với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Những phần quà góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, khuyến khích các em học sinh tiếp tục nỗ lực trong học tập.