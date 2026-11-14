Bệnh viện Đa khoa Ba Vì: 60 năm vững vàng y đức, vươn tầm chuyên môn

ANTD.VN - Từ một bệnh xá còn nhiều khó khăn, sau 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã trở thành cơ sở y tế đa khoa quy mô 500 giường bệnh, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (19/11/1966-19/11/2026) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 6 thập kỷ xây dựng, trưởng thành của một cơ sở y tế gắn bó với nhân dân địa phương mà còn là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và phương thức quản trị bệnh viện hiện đại.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, chính quyền địa phương, các bệnh viện, cơ sở y tế cùng nhiều thế hệ cán bộ, thầy thuốc, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Ba Vì qua các thời kỳ.

Đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bệnh viện Đa khoa Ba Vì

Từ bệnh xá gian khó đến bệnh viện đa khoa quy mô 500 giường

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Bá Hiền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Tiền thân là Bệnh xá Quảng Oai, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt cũng như thời kỳ bao cấp với điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các thế hệ cán bộ y tế vẫn kiên trì bám trụ, tận tụy với công việc, đặt nền móng cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đất cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Từ một cơ sở y tế nhỏ bé, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô, nhân lực và năng lực chuyên môn. Nếu như năm 2005, bệnh viện chỉ có 26 bác sĩ với 10 khoa, phòng, thì đến nay đã phát triển lên quy mô 500 giường bệnh kế hoạch, 31 khoa, phòng và đơn nguyên chuyên sâu, với tổng số 514 viên chức, người lao động.

Đội ngũ nhân lực hiện có 142 bác sĩ, trong đó 23 bác sĩ có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa cấp II; 50 thạc sĩ, chuyên khoa cấp I và 69 bác sĩ được đào tạo chuyên khoa cơ bản. Bệnh viện còn có 28 dược sĩ cùng 251 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, trong đó 67% có trình độ đại học và sau đại học. Đây là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển các chuyên khoa, triển khai kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng điều trị.

Cùng với củng cố nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại. Bệnh viện hiện được trang bị máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner 16 dãy, hệ thống phẫu thuật nội soi, máy X-quang kỹ thuật số, hệ thống xét nghiệm tự động và các phòng mổ có hệ thống khí y tế trung tâm. Việc đầu tư trang thiết bị đã góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ phát hiện bệnh sớm, lựa chọn phương án điều trị phù hợp và mở rộng khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

Năng lực hoạt động chuyên môn của bệnh viện ngày càng được khẳng định qua số lượng người bệnh đến khám và điều trị. Mỗi năm, đơn vị tiếp nhận hơn 300.000 lượt khám bệnh, điều trị nội trú cho hơn 36.000 lượt người bệnh, thực hiện hơn 7.500 ca phẫu thuật, hơn 1,5 triệu lượt xét nghiệm và trên 420.000 lượt kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Hiện nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp đón khoảng 1.000-1.500 lượt người đến khám, điều trị nội trú cho khoảng 600-700 người bệnh.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình phát triển của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì là nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu trước đây chủ yếu được thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Bá Hiền, cùng với việc đầu tư trang thiết bị, bệnh viện chú trọng phát triển đồng bộ các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, từ cấp cứu, hồi sức tích cực, phẫu thuật đến sản, nhi, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Việc kết hợp y học cổ truyền với các phương pháp phục hồi chức năng hiện đại đã mở rộng khả năng chăm sóc người bệnh sau đột quỵ, chấn thương và những trường hợp cần phục hồi vận động.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Bá Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì phát biểu tại lễ kỷ niệm

Để nâng cao chất lượng điều trị, bệnh viện xác định phát triển chuyên môn phải gắn với đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác với các cơ sở y tế có trình độ chuyên sâu. Trong quá trình phát triển, đơn vị đã thực hiện hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến; công bố 3 bài báo quốc tế và gần 30 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước.

Song song với phát triển chuyên môn, chuyển đổi số được Bệnh viện Đa khoa Ba Vì xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức quản lý và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Một dấu mốc đáng chú ý là từ tháng 10/2024, bệnh viện triển khai thành công bệnh án điện tử, được Hội đồng thẩm định đánh giá đáp ứng các yêu cầu, tính năng và chính thức bỏ bệnh án giấy từ ngày 1/1/2025.

Bên cạnh đó, bệnh viện triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ứng dụng hệ thống PACS phục vụ lưu trữ, truyền tải và đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh từ xa, đồng thời tăng cường kết nối chuyên môn với các cơ sở y tế tuyến trên.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp cải tiến quy trình quản lý mà còn hỗ trợ giảm thời gian chờ đợi, hạn chế ùn tắc cục bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn. Quan trọng hơn, dữ liệu khám, chữa bệnh được quản lý đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác theo dõi, điều trị liên tục và nâng cao chất lượng phục vụ.

Hướng tới bệnh viện đa khoa hạng I của Thủ đô

Nhìn lại chặng đường 60 năm, những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng, song trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Sự già hóa dân số, gia tăng các bệnh không lây nhiễm, nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi cùng kỳ vọng ngày càng cao của người dân đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống y tế cơ sở.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, bệnh viện đặt mục tiêu trở thành bệnh viện đa khoa hạng I của Thủ đô, từng bước hình thành 5 trung tâm chuyên sâu gồm: tim mạch, thần kinh, ngoại khoa, sản nhi và cấp cứu chống độc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bệnh viện xác định tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực chuyên môn, triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tựu mà tập thể Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đạt được trong suốt 60 năm qua. Từ một bệnh xá ban đầu, đơn vị đã từng bước phát triển, trở thành bệnh viện đa khoa khu vực phía Tây của Thủ đô.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đề nghị bệnh viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 với lộ trình rõ ràng, xác định các chuyên khoa mũi nhọn; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh và tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trên để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Cùng với đó, bệnh viện cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chăm lo đời sống, thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ; đổi mới công tác quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 và thực hiện tự chủ công khai, minh bạch. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường kết nối với các trạm y tế cơ sở trong quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 06 của Thành ủy.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, thước đo thành công của bệnh viện không chỉ nằm ở quy mô giường bệnh hay mục tiêu nâng hạng, mà quan trọng hơn là chất lượng chăm sóc sức khỏe mà người dân thực sự được thụ hưởng. Phương châm “Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Thân thiện - Sẻ chia” cần được cụ thể hóa trong từng hoạt động, từng quy trình và trải nghiệm thực tế của người bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì nhấn mạnh, đối với thế hệ cán bộ hôm nay, được tiếp nối truyền thống của bệnh viện là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Tri ân các thế hệ đi trước không chỉ bằng những lời nói mà phải được thể hiện qua hành động thiết thực: giữ gìn những giá trị tốt đẹp, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và xây dựng môi trường bệnh viện chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.

Ông khẳng định, bệnh viện quyết tâm trở thành điểm tựa khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tin cậy cho người dân các dân tộc phía Tây Bắc Thủ đô, phấn đấu để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn.

Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, 10 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu cũng được nhận Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội.

Sáu thập kỷ đã đi qua, từ những ngày đầu còn nhiều gian khó đến một bệnh viện đa khoa đang từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu và chuyển đổi số, hành trình của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì là minh chứng cho sự nỗ lực, đoàn kết và tinh thần tận tụy của nhiều thế hệ thầy thuốc. Những thành quả hôm nay không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để bệnh viện tiếp tục đổi mới, phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện đa khoa hạng I, xứng đáng với niềm tin của nhân dân khu vực phía Tây Thủ đô.