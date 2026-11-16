Thông tin ca nhiễm HIV lan truyền trên mạng xã hội, Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh

ANTD.VN - Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương rà soát quy trình quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV, xử lý nghiêm hành vi tiết lộ danh tính, hình ảnh người bệnh trái quy định.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin, bài viết lan truyền về trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức cũng như thông tin về chùm ca lây nhiễm HIV tại một số địa phương.

Các nội dung đăng tải có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi ngờ liên quan đến người nhiễm HIV. Điều này gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS và xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Trước thực trạng trên, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp chấn chỉnh, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ.

Cục Phòng bệnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố và cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm quy định về hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đơn vị phải rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, bao gồm HIV-INFO và HMED.

Đặc biệt, Cục nhấn mạnh việc nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp, tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa được người bệnh đồng ý hoặc không thuộc trường hợp được phép theo quy định pháp luật.

Việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ công tác điều tra, tố tụng của cơ quan liên quan phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế chủ động phối hợp với Công an tỉnh, thành phố và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương rà soát, xác minh các nguồn tin đăng tải sai sự thật, kích động, kỳ thị hoặc làm lộ thông tin cá nhân người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Các địa phương cần kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch HIV/AIDS gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu các địa phương chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho cơ quan báo chí về tình hình dịch tễ HIV/AIDS trên địa bàn, tránh để thông tin chưa được kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Công tác truyền thông giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV cũng cần được tăng cường.

Trong đó, chú trọng phổ biến kiến thức về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) và điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện K=K.

Qua đó, giúp người dân hiểu đúng về HIV, không hoang mang, đồng thời khuyến khích những người có hành vi nguy cơ cao chủ động tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và điều trị sớm.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những địa phương có nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung trên và gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, công tác phối hợp xử lý về Cục trước ngày 18/11.