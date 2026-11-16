Từ tháng 11/2026: Giấy chứng nhận ANTT cho quán karaoke, tiệm cầm đồ do Công an xã cấp

ANTD.VN - Theo Nghị định 392/2026/NĐ-CP, từ 15/11/2026 có tới 10 ngành, nghề kinh doanh phải có phương án bảo đảm ANTT, đồng thời Công an cấp xã cấp giấy chứng nhận ANTT cho quán karaoke, tiệm cầm đồ.

Điều 2 Nghị định 392/2026 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Nghị định 96/2016/NĐ-CP xác định các cơ sở kinh doanh phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự gồm:

Kinh doanh công cụ hỗ trợ, bao gồm cả sửa chữa; Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ; Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược; Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Kinh doanh dịch vụ nổ mìn; Kinh doanh dịch vụ vũ trường; Kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp;

Kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đối với dịch vụ lưu trú phải có phương án là cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp. Trong khi đó, theo Nghị định 392/2026, kinh doanh dịch vụ lưu trú gồm các cơ sở lưu trú theo Luật Du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác, nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm, hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch. Tổ chức, cá nhân có nhà cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê, có hợp đồng thuê nhà, để ở, học tập, làm việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Đối với kinh doanh tiền chất thuốc nổ, phạm vi quản lý gồm sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy Amoni nitrat hàm lượng cao từ 98,5% trở lên.

Kinh doanh dịch vụ vũ trường gồm hoạt động khiêu vũ tại cơ sở kinh doanh khiêu vũ theo quy định của pháp luật; hoạt động dạy khiêu vũ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 392.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 392/2026 còn nêu rõ, Công an cấp xã cấp giấy chứng nhận an ninh, trật tự cho quán karaoke, tiệm cầm đồ. Công an cấp xã có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền, bao gồm: Kinh doanh dịch vụ karaoke; Kinh doanh dịch vụ cầm đồ; Kinh doanh dịch vụ xoa bóp; Kinh doanh dịch vụ lưu trú từ 29 phòng cho thuê lưu trú trở xuống; Kinh doanh dịch vụ in; Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ…

Quy định này không áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.

Như vậy, từ giữa tháng 11/2026, Công an cấp xã có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ cầm đồ.

Cũng theo Nghị định 392/2026, thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là không quá 4 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới theo Điều 19, Điều 20 và các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 22.

Không quá 3 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi theo Điều 21 và khoản 5 Điều 22. Các thời hạn trên được tính kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.