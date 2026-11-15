Cháy ban công căn hộ tầng 10 chung cư Goldmark City

ANTD.VN - Ngày 15-11, một vụ cháy xảy ra tại ban công căn hộ tầng 10, tòa S4, khu đô thị Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội). Khói đen bốc cao khiến nhiều cư dân lo lắng. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Khu vực ban công toà nhà xảy cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân sinh sống tại khu đô thị Goldmark City phát hiện khói đen và lửa bốc ra từ khu vực ban công một căn hộ tầng 10, tòa S4. Đám khói nhanh chóng lan rộng, khiến nhiều cư dân chú ý, lo ngại nguy cơ cháy lan sang các căn hộ lân cận.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho Ban quản lý tòa nhà, đồng thời gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan.

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu chung cư cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, không để vật dụng dễ cháy tại ban công, hành lang và lối thoát nạn. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo động, thông tin cho lực lượng chức năng qua số 114 và thực hiện các biện pháp thoát nạn an toàn.