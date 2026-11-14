ANTD.VN - Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác công tư về kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), tập đoàn Suntory Beverage & Food Limited (SBF) và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam) đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030.

Hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân lực

Thỏa thuận ba bên nhằm kết hợp năng lực đào tạo và nghiên cứu của ĐHQG-HCM, kinh nghiệm vận hành và hiểu biết thị trường Việt Nam của Suntory PepsiCo Việt Nam, cùng chuyên môn toàn cầu của Tập đoàn Suntory về khoa học đồ uống và phát triển bền vững. Mục tiêu là góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: Nghiên cứu ứng dụng (Thực hiện các nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực khoa học và tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội); Bao bì bền vững và kinh tế tuần hoàn (Đổi mới bao bì theo hướng giảm trọng lượng, tăng hàm lượng vật liệu tái chế và phát triển bao bì nhiều lớp có thể tái chế, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu, đề xuất mô hình thí điểm phân loại, thu gom và quản lý chất thải tại khu vực dân cư trên đảo ở Việt Nam);

Phát triển nguồn nhân lực (Tiếp nhận sinh viên ĐHQG-HCM thực tập tại các phòng ban của Suntory PepsiCo Việt Nam; tổ chức tham quan, học tập tại nhà máy; Tổ chức các buổi cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với sinh viên và giảng viên, do lãnh đạo, quản lý Suntory PepsiCo Việt Nam và chuyên gia Tập đoàn Suntory thực hiện khi phù hợp); Sức khỏe, thể thao và lối sống năng động (Triển khai các chương trình khuyến khích sinh viên vận động, xây dựng lối sống năng động trong khuôn viên ĐHQG-HCM).

Phát biểu sau lễ ký kết, ông Mitsuhiro Kawamoto, Giám đốc Điều hành Cấp cao phụ trách Phát triển Tổ chức, Suntory Beverage & Food nói: “Biên bản ghi nhớ hôm nay thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng Việt Nam, không chỉ bằng đầu tư kinh doanh mà còn bằng đầu tư cho con người, tri thức và môi trường.

Chúng tôi tin rằng khi kết hợp chuyên môn của Tập đoàn Suntory với năng lực nghiên cứu và đào tạo của ĐHQG-HCM, ba bên sẽ cùng tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc ký kết thỏa thuận ba bên ngay tại Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam – Nhật Bản là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để các nhà khoa học và sinh viên của ĐHQG-HCM làm việc cùng doanh nghiệp, tiếp cận chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế.

“Chúng tôi hy vọng hợp tác này sẽ mang lại những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao, qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước” - GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai nói.