Chủ động phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh homestay, farmstay

Cùng với sự phát triển của du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, các loại hình kinh doanh homestay, farmstay trên địa bàn xã Yên Xuân, Hà Nội ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là loại hình dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cảnh quan tự nhiên xã Yên Xuân phù hợp với loại hình kinh doanh homestay và farmstay

Xã Yên Xuân là địa bàn miền núi phía Tây Thủ đô Hà Nội, có cảnh quan thiên nhiên đặc trưng với các dãy núi Viên Nam, núi Đá Đun, núi Vua Bà; đồng thời sở hữu đời sống văn hóa phong phú, đậm bản sắc truyền thống, đặc biệt là văn hóa của đồng bào dân tộc Mường. Việc kết hợp khai thác cảnh quan thiên nhiên với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa đã tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp như homestay, farmstay hình thành và phát triển.

Thực tế cho thấy, các loại hình dịch vụ này đã mang lại những hiệu quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, hoạt động kinh doanh homestay, farmstay cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Một số đối tượng đã lợi dụng đặc điểm riêng biệt, tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú để tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động mại dâm và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an xã Yên Xuân tổ chức tuyên truyền các quy định về khai báo lưu trú và phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh homestay Nhà của Tớ tại thôn Tiến Xuân 2

Đáng chú ý, các đối tượng thường lựa chọn thuê homestay, villa theo nhóm tại những khu nghỉ dưỡng biệt lập, xa khu dân cư, có khuôn viên rộng, ít người qua lại. Những cơ sở không trang bị hệ thống camera giám sát an ninh hoặc quản lý khách lưu trú thiếu chặt chẽ có thể trở thành địa điểm để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm pháp. Bên cạnh đó, việc nhiều cơ sở triển khai hình thức đặt phòng trực tuyến, gửi mã khóa để khách tự nhận và trả phòng (check-in, check-out) tuy tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sơ hở trong quản lý, kiểm soát người lưu trú.

Sau khi thuê được địa điểm, các đối tượng có thể tụ tập đông người, mở nhạc với công suất lớn, sử dụng rượu bia và các chất ma túy tổng hợp như ketamine, thuốc lắc, khí cười... gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến môi trường du lịch và đời sống người dân.

Thời gian qua, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh homestay, farmstay, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quản lý, phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Đại diện cơ sở kinh doanh homestay LiLy's home and Retreat tại thôn Tiến Xuân 1 được Công an xã hướng dẫn các thủ tục khai báo lưu trú, hướng dẫn nhận diện bị các đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Trên địa bàn xã Yên Xuân hiện có 38 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, trong đó có nhiều cơ sở homestay, farmstay. Xác định công tác quản lý các cơ sở lưu trú gắn với bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng, Công an xã Yên Xuân đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, Công an xã tập trung kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về khai báo lưu trú trên hệ thống website https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn và ứng dụng VNeID; hướng dẫn chủ cơ sở kiểm tra, đối chiếu thông tin khách thuê, không để xảy ra tình trạng tiếp nhận khách không có giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng giấy tờ giả. Đồng thời, lực lượng Công an chủ động thông tin, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn và dấu hiệu nhận biết các loại tội phạm thường lợi dụng hoạt động kinh doanh homestay, farmstay để thực hiện hành vi phạm pháp.

Đến nay, Công an xã đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn đối với 38 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, homestay, farmstay, với tổng số 38 lượt kiểm tra, hướng dẫn. Qua đó, 100% cơ sở đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở mà còn tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Hướng dẫn các thủ tục khai báo lưu trú, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và cảnh báo các nguy cơ vi phạm pháp luật

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Yên Xuân đề nghị các cơ sở kinh doanh homestay, farmstay nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký, khai báo lưu trú; kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin của khách thuê, không tiếp nhận những trường hợp không xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc có biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường như khách tụ tập đông người trái quy định, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, chủ cơ sở, người quản lý cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xử lý.

Cùng với trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, Công an xã Yên Xuân cũng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh homestay, farmstay để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Việc quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự mà còn tạo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, xây dựng hình ảnh xã Yên Xuân là điểm đến thân thiện, văn minh, phát triển bền vững.