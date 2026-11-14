Công an phường Láng đa dạng hình thức tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy đến từng khu dân cư

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong nhân dân, Công an phường Láng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Đáng chú ý, gần 1.000 tờ rơi tuyên truyền được dán tại các khu dân cư, cơ sở thuộc diện quản lý và bảng tin trên địa bàn, góp phần đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với mỗi người dân.

Xác định công tác phòng ngừa cháy, nổ là nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, Công an phường Láng đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp phổ biến kiến thức trực tiếp với các hình thức tuyên truyền trực quan, phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư, nhất là sau khi địa bàn thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố từ tháng 7/2026.

Tuyên truyền PCCC tại khu dân cư, đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với mỗi người dân

Từ tháng 7 đến hết tháng 10/2026, Công an phường đã tổ chức 13 lượt tuyên truyền về PCCC và CNCH tại 25 tổ dân phố mới. Nội dung tập trung hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, xử lý khi phát hiện cháy và thoát nạn an toàn. Đồng thời, vận động các hộ gia đình, cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Công an phường đã triển khai dán 900 tờ rơi, trong đó có 501 tờ tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, 200 tờ tại các khu tập thể cũ và 199 tờ tại các bảng tin. Nội dung tuyên truyền được trình bày ngắn gọn, trực quan, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, ghi nhớ và thực hiện.

Công an phường Láng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua các tờ rơi, Công an phường khuyến cáo người dân chủ động bố trí lối thoát nạn thứ hai, giữ thông thoáng đường thoát hiểm; trang bị bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và phương tiện cần thiết; quan tâm lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và thực hành kỹ năng thoát nạn. Đặc biệt, tại các khu tập thể cũ, việc chủ động khắc phục những nguy cơ mất an toàn có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Thời gian tới, Công an phường Láng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại các khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh; vận động mỗi người dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa, chủ động xử lý tình huống, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.