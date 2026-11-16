Mùa đông sẽ trở lại Bắc bộ từ giữa tuần khi không khí lạnh tràn xuống

ANTD.VN - Khoảng giữa tuần này, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc bộ gây mưa giông rải rác, nền nhiệt nhiều nơi giảm mạnh. Bắc bộ chuyển rét trong ngắn ngày, khu vực miền núi nhiệt độ xuống thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau đợt không khí lạnh kéo dài từ ngày 9 đến 13/11, miền Bắc đã tạnh ráo, nắng trở lại. Trạng thái này tiếp tục duy trì trong hai ngày 16-17/11, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-30 độ C, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù và sương mù dày đặc.

Từ khoảng ngày 18/11, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển lạnh trong ngày 18-19/11, vùng núi có nơi chuyển rét. Khoảng đêm 19-21/11, miền Bắc có khả năng rét trên diện rộng, sau đó rét chủ yếu về đêm và sáng.

Không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc bộ từ giữa tuần này gây mưa và rét

Theo dự báo, trong 2 ngày đầu tuần, khu vực Hà Nội và Bộ ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C. Tuy nhiên, đến ngày 19/11 giảm còn 19-22 độ C. Tại Sa Pa (Lào Cai), khu vực có độ cao trên 1.500 m, nhiệt độ giữa tuần dự báo xuống 9-12 độ C.

Tại Trung bộ, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng đến 17/11, nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C. Từ ngày 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía bắc khu vực, gây mưa rào và giông rải rác tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong hai ngày 18-19/11, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 19/11, mưa có xu hướng mở rộng xuống Quảng Trị, TP Huế và các địa phương duyên hải Nam Trung bộ, một số nơi có khả năng mưa to. Đợt mưa dự kiến kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, thời tiết từ nay đến ngày 19/11 phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung bộ có nơi trên 30 độ C, Nam bộ có nơi trên 34 độ C.

Khoảng ngày 19-20/11, Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.