ANTD.VN - Công an xã Yên Xuân, Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự và tiếp thu ý kiến góp ý về trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở năm 2026. Đây không chỉ là dịp nhìn nhận kết quả công tác mà còn là cơ hội để lực lượng Công an trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đánh giá và góp ý từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an xã, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại diện các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Công an xã Yên Xuân lắng nghe nhân dân, nâng cao trách nhiệm Cảnh sát khu vực

Hội nghị là dịp nhìn nhận kết quả công tác và là cơ hội để lực lượng Công an trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đánh giá và góp ý từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Đại diện Văn phòng HĐND - UBND xã phát biểu tại hội nghị

Trung tá Đỗ Danh Toản, Phó Trưởng Công an xã Yên Xuân phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Công an xã Yên Xuân đã thông tin, đánh giá toàn diện tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2026. Báo cáo tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý địa bàn, quản lý cư trú cũng như những vấn đề tiềm ẩn phức tạp cần chủ động phòng ngừa, giải quyết từ sớm, từ cơ sở.

Đáng chú ý, tại hội nghị, các đồng chí Cảnh sát khu vực đã trực tiếp báo cáo tình hình tại từng địa bàn được phân công phụ trách, làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Từ công tác nắm hộ, nắm người, quản lý nhân khẩu, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh đến việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, từng nội dung đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngay từ địa bàn dân cư.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xuất phát từ chính những vấn đề đang diễn ra trong đời sống hằng ngày tại khu dân cư. Trong đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là việc chấp hành quy định pháp luật của học sinh khi tham gia giao thông, là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.

Bên cạnh việc phản ánh những tồn tại, bất cập, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình phối hợp giải quyết các vấn đề tại cơ sở, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa vi phạm và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Một số ý kiến tập trung vào yêu cầu tăng cường sự hiện diện, sâu sát của Cảnh sát khu vực tại khu dân cư; duy trì mối liên hệ thường xuyên với cán bộ cơ sở, kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin do người dân cung cấp.

Đại diện người dân phát biểu ý kiến đóng góp cho lực lượng Cảnh sát khu vực

Các nội dung được nêu tại hội nghị đã được Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, lĩnh vực trực tiếp trao đổi, giải đáp và làm rõ. Những ý kiến xác đáng được nghiêm túc tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác, qua đó khắc phục những hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thực tiễn cho thấy, Cảnh sát khu vực là lực lượng trực tiếp gắn bó với địa bàn dân cư, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và đời sống của người dân. Vì vậy, hiệu quả công tác không chỉ được thể hiện qua kết quả xử lý vụ việc mà còn ở khả năng nắm bắt tình hình, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng của Nhân dân.

Thông qua hội nghị, Công an xã Yên Xuân có thêm cơ sở để đánh giá khách quan chất lượng hoạt động của từng Cảnh sát khu vực, nhận diện rõ những mặt làm được và những vấn đề cần khắc phục. Đây cũng là dịp củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Từ những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm tại hội nghị, Công an xã Yên Xuân tiếp tục xác định yêu cầu xây dựng lực lượng chính quy, trách nhiệm, gần dân, sát dân, lấy sự bình yên và hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Qua đó, phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, cung cấp thông tin, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn Yên Xuân ngày càng an toàn, bình yên và phát triển.