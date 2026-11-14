Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa sinh non, bảo vệ thai kỳ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, dẫn thông tin từ Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), mỗi năm Việt Nam có hơn 100.000 trẻ sinh non. Trên thế giới, cứ 10 trẻ chào đời thì có 1 trẻ sinh non.
Tại Việt Nam, trẻ đẻ non và nhẹ cân chiếm khoảng 19% mô hình bệnh tật ở trẻ sơ sinh, đồng thời là nguyên nhân của trên 50% số trường hợp tử vong sơ sinh.
Sinh non là tình trạng trẻ chào đời trước 37 tuần thai. Do các cơ quan, đặc biệt là phổi, não, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, trẻ có nguy cơ suy hô hấp, nhiễm khuẩn, rối loạn thân nhiệt, hạ đường huyết, vàng da và khó khăn trong nuôi dưỡng. Nguy cơ biến chứng càng cao khi tuổi thai và cân nặng lúc sinh càng thấp.
Những năm gần đây, năng lực chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh tại các bệnh viện chuyên khoa sản, nhi từng bước được nâng cao. Nhiều kỹ thuật hồi sức, điều trị và nuôi dưỡng trẻ sinh non, nhẹ cân được triển khai, giúp cứu sống cả những trường hợp trẻ có cân nặng dưới 500 gram. Tuy nhiên, việc chăm sóc trẻ sinh non vẫn gặp khó khăn tại miền núi, vùng sâu, vùng xa do hạn chế về nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.
Bác sĩ Lê Trí Tiến Thành (bác sĩ khoa Sản tại một bệnh viện ở Hà Nội) cho biết, sinh non có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như cổ tử cung ngắn, hở eo tử cung, đa thai, đa ối, rau tiền đạo hoặc bệnh lý ở người mẹ.
Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp là đau bụng do cơn gò tử cung, ra máu âm đạo. Khi xuất hiện những triệu chứng này, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí kịp thời, không tự ý theo dõi tại nhà.
Trẻ sinh non còn đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh lý lâu dài, đặc biệt là bệnh hô hấp do phổi chưa trưởng thành. Sau khi xuất viện, trẻ cần được gia đình theo dõi sát, tái khám theo lịch và đưa đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện bất thường.
Để phòng ngừa sinh non, bác sĩ Thành khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, chủ động kiểm soát các bệnh lý nền và theo dõi những bất thường trong thai kỳ.
Đối với trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nên ưu tiên chuyển một phôi nhằm hạn chế nguy cơ đa thai, qua đó giảm nguy cơ sinh non.
Ngày Thế giới vì trẻ sinh non được khởi xướng từ năm 2008 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những nguy cơ, thách thức liên quan đến sinh non và cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ sinh non.
Năm 2025, Đại hội đồng Y tế thế giới chính thức đưa ngày này vào lịch hoạt động của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Từ năm 2026, ngày này được tổ chức vào 15/11 hằng năm, thay cho ngày 17/11 trước đây.
Hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non, mỗi gia đình cần chủ động chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ, thực hiện đúng hướng dẫn chăm sóc trẻ sau sinh và đưa trẻ đi khám định kỳ. Các cơ sở y tế, tổ chức và cộng đồng cần cùng chung tay hỗ trợ các gia đình có trẻ sinh non, cả về chuyên môn, vật chất và tinh thần. Sự chăm sóc kịp thời, liên tục và toàn diện sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo cơ hội để mỗi trẻ sinh non được lớn lên khỏe mạnh và phát triển tốt nhất.