Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa sinh non, bảo vệ thai kỳ

ANTD.VN - Sinh non tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ, đặc biệt là các bệnh lý hô hấp. Bác sĩ khuyến cáo thai phụ khám thai định kỳ, nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc thai kỳ để hạn chế nguy cơ.

Chiến dịch "Chăm sóc trẻ sinh non toàn diện" với chủ đề: "Để trẻ sinh non phát triển toàn diện, hãy đầu tư vào chăm sóc và theo dõi liên tục". Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, dẫn thông tin từ Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), mỗi năm Việt Nam có hơn 100.000 trẻ sinh non. Trên thế giới, cứ 10 trẻ chào đời thì có 1 trẻ sinh non.

Tại Việt Nam, trẻ đẻ non và nhẹ cân chiếm khoảng 19% mô hình bệnh tật ở trẻ sơ sinh, đồng thời là nguyên nhân của trên 50% số trường hợp tử vong sơ sinh.

Sinh non là tình trạng trẻ chào đời trước 37 tuần thai. Do các cơ quan, đặc biệt là phổi, não, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, trẻ có nguy cơ suy hô hấp, nhiễm khuẩn, rối loạn thân nhiệt, hạ đường huyết, vàng da và khó khăn trong nuôi dưỡng. Nguy cơ biến chứng càng cao khi tuổi thai và cân nặng lúc sinh càng thấp.

Những năm gần đây, năng lực chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh tại các bệnh viện chuyên khoa sản, nhi từng bước được nâng cao. Nhiều kỹ thuật hồi sức, điều trị và nuôi dưỡng trẻ sinh non, nhẹ cân được triển khai, giúp cứu sống cả những trường hợp trẻ có cân nặng dưới 500 gram. Tuy nhiên, việc chăm sóc trẻ sinh non vẫn gặp khó khăn tại miền núi, vùng sâu, vùng xa do hạn chế về nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.

Ảnh minh họa BS Thành cung cấp.

Bác sĩ Lê Trí Tiến Thành (bác sĩ khoa Sản tại một bệnh viện ở Hà Nội) cho biết, sinh non có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như cổ tử cung ngắn, hở eo tử cung, đa thai, đa ối, rau tiền đạo hoặc bệnh lý ở người mẹ.

Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp là đau bụng do cơn gò tử cung, ra máu âm đạo. Khi xuất hiện những triệu chứng này, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí kịp thời, không tự ý theo dõi tại nhà.

Trẻ sinh non còn đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh lý lâu dài, đặc biệt là bệnh hô hấp do phổi chưa trưởng thành. Sau khi xuất viện, trẻ cần được gia đình theo dõi sát, tái khám theo lịch và đưa đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện bất thường.

Để phòng ngừa sinh non, bác sĩ Thành khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, chủ động kiểm soát các bệnh lý nền và theo dõi những bất thường trong thai kỳ.

Đối với trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nên ưu tiên chuyển một phôi nhằm hạn chế nguy cơ đa thai, qua đó giảm nguy cơ sinh non.