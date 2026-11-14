Đề xuất giảm tiền kiểm, siết chặt hậu kiểm để kiểm soát an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học

Theo Bộ Y tế, việc chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” thực hiện đúng chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025.

Mục tiêu là đổi mới tư duy quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí hành chính, sản phẩm được đưa ra thị trường nhanh hơn, hàng hóa có sức cạnh tranh cao hơn.

Nguồn lực quản lý nhà nước cũng được sử dụng tối ưu, tập trung kiểm soát các mặt hàng có nguy cơ mất an toàn. Từ đó, cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời các vi phạm để bảo vệ người dân.

Dự thảo Luật đã quy định riêng về hậu kiểm. Điều 57 quy định đối tượng, nguyên tắc, biện pháp hậu kiểm, trách nhiệm của đoàn kiểm tra và tần suất kiểm tra trên thị trường.

Để tăng hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, dự thảo Luật quy định các biện pháp gồm: thu hồi giấy đăng ký bản công bố sản phẩm, gỡ bỏ hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm (Điều 50); thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Điều 45); thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn (Điều 56).

Các tổ chức thử nghiệm của Nhà nước thực hiện việc lấy mẫu trên thị trường để cùng tham gia giám sát với cơ quan chức năng (Điều 21). Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng và Nhân dân được khuyến khích tham gia giám sát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Điều 5).

Khi tiến hành hậu kiểm, cơ quan chức năng có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp: thanh tra, kiểm tra; lấy mẫu và thử nghiệm thực phẩm lưu thông trên thị trường để giám sát thị trường, truy xuất nguồn gốc xuất xứ.

Thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra. Kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, cụ thể là Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025. Kiểm tra chuyên ngành có thể theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề. Cũng có thể kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có sự cố, sự kiện, dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, còn có kiểm tra theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan kiểm tra nhà nước, theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

Để tránh chồng chéo với các văn bản pháp luật chuyên ngành khác và giảm bớt gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp, dự thảo Luật quy định chỉ được thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tối đa 1 lần trong năm. Quy định này bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Tần suất có thể nhiều hơn 1 lần/năm trong các trường hợp sau: có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát hiện nguyên liệu thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm bị sử dụng sai mục đích, lạm dụng thành các chất có hại.

Tần suất cũng có thể tăng khi việc lựa chọn tổ chức, cá nhân, sản phẩm thực phẩm để hậu kiểm căn cứ vào các yếu tố: kết quả đánh giá nguy cơ; dữ liệu kết quả thử nghiệm; thông tin về sự cố an toàn thực phẩm; kết quả giám sát; lịch sử tuân thủ qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trước đó; dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm.