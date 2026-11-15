Khi bình yên được phát trực tiếp: 120 phút livestream Công an Hà Nội

ANTD.VN - Từ chiếc điện thoại chỉ còn 1% pin đến lối thoát hiểm trong căn nhà ống, từ gói kẹo trước cổng trường đến những điểm mới của dự thảo luật, 120 phút livestream của Công an Hà Nội đã biến những mối lo thường nhật thành một cuộc đối thoại chung về sự bình yên.

Sáng 14-11-2026, trên Fanpage Tuổi trẻ Công an Thủ đô, một câu hỏi pha chút hài hước bất ngờ xuất hiện giữa hàng nghìn bình luận: “Điện thoại còn 1% pin mà bị kẹt trong thang máy thì nên ưu tiên làm gì trước, ngoài việc cầu mong điện thoại đừng tắt ạ?”. Phía sau câu hỏi ấy là những nỗi lo không hề nhỏ: chiếc quạt vừa bén lửa, đứa trẻ có thể bị dụ dỗ bằng gói kẹo, căn nhà ba tầng chưa thống nhất được lối thoát nạn khi hỏa hoạn. Suốt 120 phút, những người mặc sắc phục đã trả lời từng câu hỏi, đưa pháp luật và kỹ năng bảo vệ sự sống đến tận màn hình điện thoại của người dân Thủ đô.

● 01 · Tương tác “Điện thoại còn 1% pin mà bị kẹt trong thang máy thì nên ưu tiên làm gì trước, ngoài việc cầu mong điện thoại đừng tắt ạ?” Dòng bình luận của tài khoản Quang Kẹo vừa xuất hiện, những câu hỏi khác lập tức nối theo. Tài khoản Huy Nguyễn nhắn vội: “Hôm qua em vừa bị cháy quạt”. Nguyễn Đình Vũ kể chuyện trong gia đình, mỗi lần tranh luận về một quy định pháp luật, bố lại gạt đi bằng câu “bố đọc trên mạng rồi”, nên muốn tìm cách kiểm tra thông tin chính thức. Còn độc giả Phạm Phương băn khoăn về căn nhà ba tầng của gia đình: nếu xảy ra hỏa hoạn, mọi người nên thoát theo đường nào, ai bế trẻ nhỏ, ai dìu ông bà? Không có câu hỏi nào được chuẩn bị để làm đẹp cho chương trình. Chúng đến từ những tình huống người dân đã gặp, đang lo ngại hoặc có thể phải đối diện bất cứ lúc nào.

Ở trường quay, nữ MC Võ Minh Trâm, cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an thành phố Hà Nội, lần đầu đảm nhận vai trò dẫn chương trình, thay cho MC Trọng Quyết ở số phát sóng mở màn hồi tháng 10. Trước ống kính, cô không bắt đầu bằng những lời giới thiệu dài dòng. Minh Trâm nói về cách làm mà ê-kíp lựa chọn: không hội nghị khô khan, không dùng hiệu ứng làm đẹp, không chạy theo những chiêu trò câu lượt xem. Điều chương trình muốn “chốt”, theo cách nói trẻ trung của nữ MC, là niềm tin và sự hài lòng của người dân. “Với tinh thần người dân hỏi hết mình, cán bộ trả lời hết lòng, chúng tôi cam kết không ngồi văn phòng công sở khô khan, không dùng filter, không lắc giật, không chốt đơn mua bán. Nhưng chúng tôi quyết tâm chốt được niềm tin và sự hài lòng của người dân Thủ đô”. Câu nói ấy cũng đặt ra yêu cầu cho những người ngồi trong trường quay. Khi người dân hỏi về chiếc bình chữa cháy, báo cáo viên phải chỉ ra cách nhận biết và sử dụng. Khi phụ huynh lo con bị người lạ dụ dỗ, câu trả lời phải đủ cụ thể để cha mẹ có thể dạy con ngay sau buổi phát sóng. Còn khi một người xem hỏi về dự thảo luật, điều cần thiết không phải là đọc lại điều khoản, mà là giải thích xem quy định đó liên quan thế nào đến quyền và nghĩa vụ của họ.

Trên màn hình, người xem liên tục gọi tên địa bàn mình đang sinh sống. Tài khoản Bình Xập Xình nhắn: “Bà con Phú Diễn vào xem đi ạ, chương trình hay lắm”. Đức Lê Minh gửi lời chào từ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tới báo cáo viên Cảnh sát PCCC Bùi Anh Tuấn. Những trang cộng đồng của lực lượng Công an cơ sở như “Vì bình yên xã Xuân Mai”, “Vì bình yên phường Yên Nghĩa”, “Vì Bình yên xã Liên Minh” cũng tham gia trao đổi, đề nghị phân tích sâu hơn về phòng, chống bạo lực học đường. Bình luận không còn là phần tương tác bên lề. Nó trở thành nơi người dân đưa câu chuyện của mình vào trường quay, buộc nội dung tuyên truyền phải dịch chuyển theo những vấn đề đang thực sự được quan tâm.

● 02 · Hậu trường Để có 120 phút đối thoại sáng 14-11, những người thực hiện “Dẫn sóng niềm tin” đã trải qua một lần thử sức từ hơn một tháng trước. Sáng Chủ nhật 11-10-2026, phiên livestream đầu tiên của mô hình do Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tham mưu, chủ trì thực hiện chính thức lên sóng. Chủ đề khi ấy là sự an toàn của học sinh trên những con đường đến trường. Ê-kíp đã có mặt từ 5 giờ sáng. Trong khi MC Trọng Quyết chuẩn bị xuất hiện trước ống kính, Minh Trâm ngồi ở bàn hậu trường, tập trung lọc từng câu hỏi của phụ huynh, học sinh gửi về từ lúc 5-6 giờ, trước giờ phát sóng cả tiếng đồng hồ. Công việc phía sau màn hình ít được nhìn thấy, nhưng góp phần quyết định chất lượng cuộc đối thoại phía trước. Phiên đầu tiên thu hút 60.000 lượt xem, 120.000 lượt tiếp cận và 45 câu hỏi được báo cáo viên giải đáp trực tiếp. Những con số vượt dự tính, song cũng tạo áp lực cho số tiếp theo. Khán giả trên mạng xã hội có thể rời đi chỉ sau một lần lướt màn hình. Nếu chương trình vẫn quanh quẩn với cách đọc văn bản, trả lời chung chung, lượng người xem khó có lý do để ở lại. Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội vì thế mở rộng nội dung phiên thứ hai, lấy những vấn đề người dân thường gặp làm điểm xuất phát. Bốn chuyên đề được lựa chọn gồm phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; những điểm mới của các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; trật tự, an toàn giao thông. “Người dân bây giờ tiếp nhận thông tin rất nhanh trên điện thoại. Nếu cán bộ đoàn chỉ đứng trên bục đọc văn bản hay phát tờ rơi theo lối cũ, bà con sẽ khó nhớ lâu. Chúng tôi chọn lên sóng trực tiếp vào sáng cuối tuần để người dân có thể vừa uống trà, ăn sáng vừa đặt câu hỏi thẳng với cán bộ nghiệp vụ, biến tiêu chí gần dân nhất thành những cuộc đối thoại có địa chỉ và có câu trả lời ngay lập tức”, Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh, Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, chia sẻ. Để lời mời ấy đến được với người dân, Ban Thanh niên phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cùng ba đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông. Đường link chương trình được kết nối tới 126 tổ chức đoàn và Công an cấp xã, phường, đồng thời đưa vào các nhóm trao đổi tại tổ dân phố, thôn xóm. Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, cho biết bốn chuyên đề đều hướng đến những mối lo cụ thể của người dân dịp cuối năm: bảo vệ trẻ nhỏ ở cổng trường, phòng cháy trong nhà ống mùa hanh khô, những thay đổi trong chính sách pháp luật và kỷ luật giao thông.

Cách tổ chức ấy tạo nên một không gian tương tác rộng hơn nhiều so với phạm vi Fanpage. Người xem từ phường Phương Liệt, xã Minh Châu, xã Hồng Sơn đến phường Hoàn Kiếm lần lượt điểm danh, đặt câu hỏi. Một địa bàn có thể gửi tới trường quay một tình huống; địa bàn khác tiếp tục trao đổi, bổ sung kinh nghiệm. Những điều diễn ra trong một gia đình, một khu dân cư nhờ thế trở thành chủ đề chung của nhiều người.

Từ lớp học đến phòng trực, hội trường, phiên livestream sáng 14-11 được theo dõi tại nhiều điểm cầu.

Dấu mốc “Dẫn sóng niềm tin” năm 2026. Đồ họa: Phú Khánh

● 03 · Công nghệ Trước khi đi vào phần hỏi đáp, chương trình giới thiệu những ứng dụng công nghệ trong hoạt động của Công an Hà Nội. Nhưng thay vì chỉ nói về hạ tầng số bằng những con số, nội dung được đặt trong những tình huống gần với sinh hoạt hằng ngày. Khi người dân cần hỏi thủ tục hành chính, phản ánh một vụ việc về an ninh, trật tự hay tìm hiểu cách xử lý sự cố, trợ lý ảo AI trên tổng đài 1900113 hoạt động 24/7, tiếp nhận thông tin và kết nối về Công an cơ sở. Phần mềm AI tự động tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị hành chính được giới thiệu với khả năng rút thời gian xử lý trung bình một đầu việc từ khoảng 3 phút xuống còn 6 giây. Người dân cũng có thể tham quan Bảo tàng số Công an Hà Nội qua tour 360 độ, xem hiện vật và nghe thuyết minh từ xa. Trên đường phố, gần 5.000 camera AI đang vận hành, phát hiện trung bình hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự giao thông mỗi ngày. Thành phố dự kiến bổ sung hơn 21.600 camera AI cùng 36 màn hình LED tại các nút giao để hỗ trợ giám sát, cảnh báo ùn tắc, tai nạn và ngập úng. Phương tiện bay không người lái UAV cũng được đưa vào hỗ trợ giám sát trật tự đô thị từ trên cao; ứng dụng Hà Nội Smart Police tích hợp các tiện ích như báo động SOS, đặt lịch làm việc và theo dõi camera giao thông.

Giữa những hệ thống công nghệ ấy, thiết bị khiến nhiều người xem chú ý lại chỉ là một hộp cảm biến nhỏ: bộ báo cháy không dây T8BC1. Từ năm 2021 đến hết quý I-2026, Hà Nội xảy ra hơn 3.800 vụ cháy, làm hàng trăm người thương vong. Với nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ống và những khu trọ nhiều tầng, nguy cơ càng đáng lo khi sự cố xảy ra lúc đêm khuya, người trong nhà đang ngủ hoặc không có mặt tại chỗ. T8BC1 được Công an thành phố Hà Nội giao Công ty TNHH MTV Tháng Tám phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy nghiên cứu, phát triển. Đây là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đánh giá chất lượng và cấp chứng nhận hợp quy lưu hành. Điểm đáng chú ý của thiết bị là khả năng lắp đặt không cần đục tường, kéo dây phức tạp. Đầu báo sử dụng pin có thời gian hoạt động trên 3 năm, truyền tín hiệu bằng công nghệ sóng không dây LoRa về Gateway trung tâm, sau đó chuyển dữ liệu qua mạng 4G lên nền tảng đám mây. Khi phát hiện dấu hiệu cháy, thiết bị phát còi tại chỗ, gửi thông báo tới điện thoại, ứng dụng web và thực hiện cuộc gọi tự động cho chủ nhà. Nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng pin và vị trí phát sinh sự cố cũng được theo dõi.

Thiết bị báo cháy không dây T8BC1 ·

Nguyên lý hoạt động của thiết bị báo cháy không dây T8BC1. Đồ họa: Phú Khánh

Thiết bị đã được lắp đặt thử nghiệm tại mô hình nhà trọ nhiều tầng, ghi nhận độ ổn định cao. Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu bổ sung đầu báo cháy nhiệt, tối ưu giá thành để có thể đưa sản phẩm đến gần hơn với từng hộ gia đình. Một hộp cảm biến không thể thay thế ý thức phòng ngừa, cũng không thể tự mình dập tắt mọi đám cháy. Nhưng cảnh báo sớm có thể giúp con người nhận biết nguy cơ trước khi ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong phòng cháy, đôi khi khoảng thời gian giành lại được chỉ tính bằng vài phút.

● 04 · Bảo vệ trẻ em Đến phần giao lưu với báo cáo viên Phòng Cảnh sát cơ động, trường quay chuyển từ những thiết bị công nghệ sang hai tình huống mà bất cứ phụ huynh nào cũng có lý do để lo lắng. Đại úy Ngô Quang Diệm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động, không bắt đầu bằng một bài thuyết trình. Anh cùng đồng đội dựng lại tình huống ngay trước ống kính.

MC Võ Minh Trâm và Đại úy Ngô Quang Diệm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động, trong phần giao lưu về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Một cậu học sinh lớp 3 đứng chờ cha mẹ trước cổng trường. Người đàn ông lạ mặt tiến đến, tự nhận là bạn thân của mẹ, nói rằng mẹ bận nên nhờ mình đến đón. Để đứa trẻ tin tưởng, người này chìa ra một gói kẹo. Ở tình huống đầu tiên, cậu bé vui vẻ nhận quà, ăn kẹo rồi dần mất tỉnh táo. Nguy cơ bị đưa lên xe xuất hiện ngay sau đó. Tình huống thứ hai diễn ra với một đứa trẻ đã được trang bị kỹ năng. Khi người lạ tiếp cận, em chủ động lùi lại, từ chối nhận quà và tìm cách thu hút sự chú ý của những người xung quanh khi bị lôi kéo.

Hai cách ứng xử được đặt cạnh nhau, không cần nhiều lời giải thích. Một đứa trẻ có thể chưa đủ khả năng phân biệt hết những nguy hiểm ngoài xã hội, nhưng hoàn toàn có thể được cha mẹ dạy những nguyên tắc cơ bản để tự bảo vệ mình.

● BÌNH LUẬN TRỰC TIẾP · TÀI KHOẢN DONG DONG “chau thích ăn kẹooo”

Ngay dưới màn hình, tài khoản Dong Dong hồn nhiên để lại bình luận: “chau thích ăn kẹooo”. Một câu viết ngộ nghĩnh khiến người xem bật cười. Nhưng với những người làm chương trình, đó cũng là lời nhắc rằng thông điệp bảo vệ trẻ em chỉ thực sự có ý nghĩa khi được truyền đạt bằng ngôn ngữ mà chính các em hiểu được. Đại úy Ngô Quang Diệm lưu ý, cha mẹ cần thống nhất với trẻ về người được phép đón ở trường, dạy trẻ không tự ý đi theo người khác, kể cả người quen nếu chưa có sự xác nhận của gia đình. Khi gặp tình huống bất thường, trẻ cần giữ khoảng cách, từ chối và tìm sự trợ giúp thay vì tự mình đối đầu. Cũng trong chuyên đề này, báo cáo viên đưa ra một tình huống khác: ba học sinh tự xưng “đại ca” tìm đến đánh một bạn cùng trường chỉ vì người này không nhấn nút thích bức ảnh nhóm đăng trên Facebook.

Tình huống học sinh bị nhóm bạn vây đánh vì không nhấn nút thích ảnh trên Facebook được dựng lại ngay trên sóng.

Một lý do nghe qua có vẻ trẻ con, nhưng cách giải quyết lại có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Tình huống được diễn lại với hai cách ứng xử. Ở lần đầu, học sinh bị vây đánh đáp trả bằng thái độ thách thức, khiến mâu thuẫn lập tức leo thang. Ở lần thứ hai, em bình tĩnh giải thích, tìm cách hạ nhiệt thay vì đẩy đối phương vào thế đối đầu. Điều Đại úy Ngô Quang Diệm muốn nhấn mạnh không phải là dạy học sinh cách hơn thua, mà là nhận diện nguy hiểm và tìm đường thoát thân. Khi bị nhiều người vây đánh, phản kháng theo kiểu đối đầu có thể khiến tình hình vượt khỏi kiểm soát. Cần ưu tiên tránh xung đột, tìm vị trí có thể che chắn và cơ hội rời khỏi khu vực nguy hiểm; mọi kỹ năng tự vệ chỉ là phương án cuối cùng để bảo vệ tính mạng.

Phía sau phông nền, báo cáo viên Phòng Cảnh sát cơ động cùng những người tham gia chuẩn bị dựng tình huống.

Những câu hỏi của phụ huynh tiếp tục được gửi lên màn hình. Một người hỏi: nếu người quen của gia đình thường xuyên đến chơi, nói bố mẹ nhờ đón trẻ thì có thể đi theo không? Câu trả lời từ báo cáo viên rất rõ ràng: không tự ý đi theo khi chưa được cha mẹ xác nhận. Sự quen mặt không đồng nghĩa với an toàn. Ở đây, một điều đáng suy nghĩ hiện ra: dạy con phòng tránh xâm hại không chỉ là dặn trẻ cảnh giác với người lạ. Quan trọng hơn, cha mẹ phải tạo cho con thói quen kiểm chứng thông tin và biết tìm đến ai khi gặp tình huống bất thường.

● Phòng cháy, chữa cháy Nếu câu chuyện gói kẹo khiến các bậc cha mẹ quan tâm đến con trẻ, phần chia sẻ của Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lại khiến nhiều chủ nhà phải nghĩ đến một việc có thể đã bị bỏ quên từ lâu: lối thoát nạn thứ hai. Anh nhắc lại vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên đầu tháng 11-2026, khiến một học sinh lớp 6 tử vong, cùng vụ nổ khí gas ngày 13-11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm sập nặng hai căn nhà số 81 và 83, khiến hai người tử vong. Những vụ việc xảy ra ở những địa điểm khác nhau nhưng cùng gióng lên một cảnh báo: nguy cơ cháy, nổ có thể xuất hiện bất ngờ, kể cả khi gia đình cho rằng mình đã có đủ biện pháp phòng ngừa. Trên bàn phát sóng, hai chiếc bình chữa cháy được đưa ra để báo cáo viên hướng dẫn cách phân biệt. Bình bột có đồng hồ áp suất, trong khi bình CO2 không có đồng hồ. Người sử dụng cần nhận biết đúng loại bình, kiểm tra tình trạng thiết bị và nắm chắc thao tác theo hướng dẫn, thay vì đến khi xảy ra cháy mới luống cuống tìm cách sử dụng. Chiếc mặt nạ phòng độc cũng được đưa lên thị phạm. Đại úy Bùi Anh Tuấn lưu ý người dân phải kiểm tra tình trạng mặt nạ và cục lọc trước khi sử dụng, tránh để sự lúng túng trong thời điểm khẩn cấp làm mất đi tác dụng của thiết bị. Những thói quen sinh hoạt dễ gây mất an toàn cũng được nhắc lại: cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào một ổ điện, đặt vật liệu dễ cháy sát ổ cắm, sạc xe điện qua đêm, đốt vàng mã ở ban công hoặc tầng thượng thiếu biện pháp bảo đảm an toàn. Nhưng câu hỏi khiến phần giao lưu thực sự chạm đến nỗi lo của nhiều gia đình lại đến từ độc giả Dương Thái. Nhà ống chỉ có một lối ra ở tầng một, lại sử dụng cửa cuốn, vậy nếu xảy ra cháy thì phải thoát bằng cách nào? Đại úy Bùi Anh Tuấn lưu ý, gia đình cần tính đến phương án vận hành cửa cuốn khi mất điện, có bộ lưu điện hoặc cơ chế kéo tay dự phòng. Quan trọng hơn, căn nhà phải có lối thoát nạn thứ hai, có thể từ ban công, tầng thượng sang vị trí an toàn lân cận hoặc bằng phương tiện thoát nạn phù hợp. Với những nhà có chuồng cọp chống trộm, cần bố trí ô cửa thoát hiểm, chìa khóa phải được đặt ở nơi dễ lấy.

Sơ đồ minh họa nguyên tắc bố trí lối thoát nạn trong nhà ống. Đồ họa: Phú Khánh

Anh không kết thúc phần chia sẻ bằng một lời khuyên chung chung. Thay vào đó, Đại úy Bùi Anh Tuấn đặt ra một câu hỏi để mỗi gia đình cùng trả lời ngay trong bữa cơm: “Nếu cầu thang tầng một bị lửa khói bịt kín, lối thoát nạn thứ hai của cả nhà nằm ở đâu và ai sẽ hỗ trợ người già, trẻ nhỏ theo lối đó?” Đó là câu hỏi không cần đợi đến một buổi tuyên truyền tiếp theo mới trả lời. Nó cần được đặt ra ngay trong chính ngôi nhà của mỗi người.

● 05 · Pháp luật Sau những tình huống liên quan trực tiếp đến trẻ em và an toàn gia đình, phần đối thoại với Thiếu tá Hoàng Minh Thắng, cán bộ Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, đưa người xem trở lại với những quy định pháp luật đang được quan tâm. Bảy dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI là nội dung được nhiều người đặt câu hỏi. Trong đó, dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi thu hút sự chú ý đặc biệt.

Thiếu tá Hoàng Minh Thắng, cán bộ Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, giới thiệu những điểm mới về mức phạt tiền trong dự thảo.

Tài khoản Quốc Tuấn băn khoăn trước thông tin dự thảo đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 2 tỷ lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Liệu người đi xe máy vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm có phải đối diện với mức phạt tăng tương ứng? Thiếu tá Hoàng Minh Thắng giải thích rằng đề xuất điều chỉnh mức trần hướng đến một số lĩnh vực có tính chất nguy hiểm, khả năng thu lợi bất chính lớn như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ không thuộc phạm vi áp dụng mức trần tăng này. Dự thảo cũng đề xuất nâng thời hiệu xử phạt tối đa từ 2 năm lên 3 năm đối với những lĩnh vực phức tạp, cần thời gian giám định, xác minh dài như môi trường, chứng khoán. Một nội dung khác nhận được sự quan tâm là đề xuất áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay thế hình thức phạt tiền đối với một số trường hợp vi phạm ở mức từ 5 triệu đồng trở xuống, nếu người vi phạm nhận lỗi và tự nguyện đề nghị. Ở chiều ngược lại, dự thảo đặt ra các biện pháp xử lý mạnh hơn đối với những cơ sở cố tình không chấp hành quyết định xử phạt, trong đó có đề xuất ngừng cung cấp điện, nước tại địa điểm vi phạm và một số biện pháp hạn chế dịch vụ đối với hành vi vi phạm trên môi trường mạng. Tài khoản Minh Đức đặt câu hỏi: nếu một xưởng sản xuất gây ô nhiễm bị cắt điện, các hộ dân xung quanh có bị ảnh hưởng hay không? Báo cáo viên giải thích phạm vi áp dụng được giới hạn tại đúng địa điểm xảy ra vi phạm, nhằm tránh ảnh hưởng đến những hộ dân không liên quan.

Một số nội dung đề xuất trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi (chưa phải quy định đang có hiệu lực). Đồ họa: Phú Khánh

Những nội dung về mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng được đưa ra trao đổi. Theo dự thảo được giới thiệu trên sóng, một số thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, trong đó có việc đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, được đề xuất chuyển từ Tòa án nhân dân khu vực sang Chủ tịch UBND cấp xã. Phần hỏi đáp còn đề cập quyền giải trình khi bị phạt nguội, quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu hình ảnh chứng minh vi phạm và trường hợp người mua xe cũ chưa sang tên. Những vấn đề này cho thấy điều người dân thực sự cần không chỉ là biết mức phạt, mà còn phải hiểu quyền của mình khi một quyết định xử lý được đưa ra. Với một dự thảo luật có nhiều nội dung, 120 phút không thể thay thế việc nghiên cứu văn bản chính thức. Nhưng những câu hỏi trực tiếp đã giúp người xem nhận diện được vấn đề cần quan tâm, thay vì phải tự lần tìm trong những trang tài liệu dày đặc thuật ngữ pháp lý. Điều quan trọng là báo cáo viên phải phân biệt rõ quy định đang có hiệu lực với nội dung mới chỉ nằm trong dự thảo. Sự rõ ràng ấy cũng là một cách bảo vệ quyền tiếp cận thông tin chính xác của người dân.

● 06 · Giao thông Chuyên đề cuối cùng do Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, cán bộ Đội Tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, đảm nhiệm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội xảy ra 741 vụ tai nạn giao thông, làm 489 người tử vong và 415 người bị thương. Trung bình mỗi ngày, thành phố ghi nhận từ hai đến ba vụ tai nạn. Khoảng 70-80% số vụ liên quan đến người điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2026.

Những con số ấy được đưa ra trước khi báo cáo viên bước vào phần trao đổi về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Từ đầu tháng 9-2026 đến thời điểm diễn ra chương trình, Công an thành phố đã tổ chức 145 buổi tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 140.000 người dân, học sinh, sinh viên. Hằng tháng, Phòng Cảnh sát giao thông cũng gửi danh sách từ 1.400 đến 1.800 học sinh vi phạm về Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giáo dục.

Tình hình tai nạn giao thông tại Hà Nội 9 tháng đầu năm 2026. Đồ họa: Phú Khánh

Một nội dung được nhiều người quan tâm là cơ chế 12 điểm của giấy phép lái xe. Báo cáo viên giải thích cách trừ điểm đối với một số hành vi vi phạm, trong đó có lỗi đi sai làn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lùi xe hoặc quay đầu trên cao tốc và vi phạm nồng độ cồn. Khi bị trừ hết điểm, người lái xe phải chờ ít nhất 6 tháng mới được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm theo quy định. Nếu còn điểm và không tiếp tục vi phạm trong thời hạn luật định, giấy phép có thể được phục hồi đủ 12 điểm.

Cơ chế 12 điểm của giấy phép lái xe theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Đồ họa: Phú Khánh

Tài khoản Nguyễn Thùy Linh hỏi về người ngồi ghế sau ô tô không chịu thắt dây an toàn. Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền trả lời bằng một cách nói dí dỏm, rằng người bạn ấy hẳn phải có điều kiện kinh tế khá, bởi vi phạm nhiều lần có thể tích lũy thành khoản tiền phạt không nhỏ. Đằng sau câu trả lời vui vẻ là một lời nhắc nghiêm túc: dây an toàn không phải trang bị chỉ dành cho người ngồi phía trước. Mỗi vị trí trên xe đều cần được bảo đảm an toàn.

● CÂU HỎI CUỐI CÙNG Câu hỏi cuối cùng đến từ tài khoản Đình Phong: uống một, hai cốc bia, nhà chỉ cách quán vài trăm mét, có thể tự lái xe về hay không? Cả báo cáo viên và MC đều đưa ra một lời khuyên: gửi xe lại quán, chọn phương án khác để về nhà. Không có quãng đường nào đủ ngắn để biện minh cho việc lái xe sau khi đã uống rượu, bia. Vài trăm mét có thể là khoảng cách rất gần trên bản đồ. Nhưng nếu một quyết định chủ quan gây ra tai nạn, cái giá phải trả có thể là cả một cuộc đời.

● 07 · Lan tỏa 11 giờ, đồng hồ trường quay điểm tròn 120 phút phát sóng. Theo thống kê của chương trình, phiên livestream thứ hai đạt gần 65.000 lượt xem, 94.500 lượt tiếp cận và khoảng 5.300 lượt tương tác. Phường Hoàn Kiếm là địa bàn có lượng người dân tương tác sôi nổi nhất trong buổi sáng hôm ấy. Ê-kíp gửi lời cảm ơn tới 126 địa bàn, đơn vị đã tham gia kết nối, đưa đường link chương trình vào các nhóm trao đổi của tổ dân phố, thôn xóm. Những người ngồi trước máy quay khép lại buổi phát sóng. Nhưng ở phía bên kia màn hình, những đoạn video hướng dẫn, những câu trả lời về phòng cháy, bảo vệ trẻ em và an toàn giao thông vẫn tiếp tục được chia sẻ.

Ê-kíp thực hiện cùng các báo cáo viên tại trường quay “Dẫn sóng niềm tin”.

Tài khoản Nguyễn Đức Cường để lại lời nhắn: “Cảm ơn thầy giáo hướng dẫn, tôi sẽ lưu lại và hướng dẫn con em của mình”. Tài khoản Lương Minh Nhật đã hỏi về lịch phát sóng số tiếp theo. Đó là những phản hồi giản dị. Một người xem muốn lưu lại nội dung để dạy con. Một người khác muốn tiếp tục theo dõi. Cuộc đối thoại vì thế không dừng đúng lúc MC nói lời chào kết thúc.

Từ một câu hỏi về chiếc điện thoại sắp hết pin đến nỗi lo căn nhà ống chỉ có một lối thoát, “Dẫn sóng niềm tin” đã đưa những vấn đề tưởng như riêng lẻ về chung một điểm: người dân cần được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng. Công nghệ giúp cuộc đối thoại đi xa hơn. Nhưng thứ giữ người xem ở lại không phải camera, đường truyền hay hiệu ứng trên màn hình. Đó là câu trả lời có ích cho một nỗi lo có thật. Và có lẽ, thước đo đáng kể nhất của một buổi tuyên truyền không nằm ở thời điểm đèn trường quay tắt, mà ở việc sau đó, có thêm bao nhiêu gia đình ngồi lại với nhau để kiểm tra bình chữa cháy, thống nhất lối thoát nạn, dặn con không nhận quà từ người lạ hay nhắc nhau đừng lái xe sau khi uống bia. Bình yên không tự nhiên mà có. Đôi khi, nó bắt đầu từ một câu hỏi được gửi lên màn hình, một lời giải đáp đúng lúc và một người quyết định thay đổi thói quen của mình. Đó là lúc những bước sóng của “Dẫn sóng niềm tin” đi xa hơn một phiên livestream.

● HỘP THÔNG TIN “TÚI KHÔN SỐ” TRÊN ĐIỆN THOẠI 113 và 1900113: Tiếp nhận tin báo về an ninh, trật tự; tổng đài 1900113 có trợ lý ảo AI hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính và kết nối Công an cơ sở. 111: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, tiếp nhận thông tin về nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em. 114 – Ứng dụng Báo cháy 114: Hỗ trợ thông báo sự cố cháy, nổ; chức năng gọi video giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận hình ảnh hiện trường. VNeTraffic: Ứng dụng của Cục Cảnh sát giao thông hỗ trợ tra cứu thông tin vi phạm giao thông và thực hiện một số thủ tục liên quan đến phương tiện. Cảnh giác với tin nhắn chứa đường link lạ yêu cầu chuyển khoản nộp phạt. Hà Nội Smart Police: Tích hợp các tiện ích báo động khẩn cấp SOS, phản ánh hiện trường và theo dõi camera giao thông Thủ đô.

PHÚ KHÁNH