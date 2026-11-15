Rà soát, chấn chỉnh vi phạm, bảo đảm an toàn PCCC

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa cháy, nổ, kiên quyết khắc phục những tồn tại, vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), UBND xã Đa Phúc, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, làm việc trực tiếp với 138 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà xưởng, kho bãi trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc phát biểu tại hội nghị

Ngày 14-11-2026, UBND xã Đa Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCCC&CNCH, đồng thời làm việc với đại diện 138 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, nhà xưởng, kho bãi trên địa bàn. Đây là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn PCCC.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc; Phạm Hồng Thái, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn, lực lượng chức năng, trưởng thôn và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 363/KH-UBND. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu rà soát, xử lý vi phạm theo nguyên tắc “Rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”. Kết quả thực hiện được gắn với đánh giá KPI hằng tháng đối với người đứng đầu và cán bộ phụ trách.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Địa phương yêu cầu các chủ cơ sở nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, khẩn trương khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm, không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Quan điểm xuyên suốt là không hợp thức hóa sai phạm, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh mới.

Xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng để phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa, hội nghị dành thời lượng đáng kể phổ biến các quy định pháp luật và hướng dẫn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở.

Đại úy Vũ Duy Linh, Công an xã Đa Phúc đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi trong công tác PCCC&CNCH đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc duy trì điều kiện an toàn, chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục những nguy cơ cháy, nổ ngay trong quá trình hoạt động.

Các đại biểu cũng được theo dõi phóng sự, hình ảnh về những vụ cháy, sự cố điển hình. Qua phân tích nguyên nhân và hậu quả thực tế, lực lượng chức năng giúp các chủ cơ sở nhận diện rõ những nguy cơ mất an toàn, từ đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa, không chủ quan, lơ là trong quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và bố trí hàng hóa, máy móc.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Đáng chú ý, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Công an xã Đa Phúc đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác tổng kiểm tra thực tế tại địa phương. Đối với các cơ sở chưa bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, đồng chí yêu cầu nghiêm túc khắc phục theo quy định; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của từng chủ hộ, chủ doanh nghiệp trong việc chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã dành thời gian để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và chủ cơ sở trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Lãnh đạo UBND xã, Công an xã, Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện Hạt Quản lý đê số 7 trực tiếp lắng nghe, giải đáp kiến nghị, hướng dẫn các quy trình, thủ tục pháp lý và yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Qua tuyên truyền, giải thích, nhiều chủ cơ sở đã nhìn nhận những tồn tại, vi phạm tại đơn vị mình, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận, cam kết chấp hành chỉ đạo của chính quyền địa phương, chủ động khắc phục hoặc tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà nhấn mạnh, bảo đảm an toàn PCCC, quản lý đất đai và trật tự xây dựng là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trực tiếp liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân và an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, các lực lượng chức năng phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm tra, rà soát, xử lý, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lãnh đạo UBND xã yêu cầu 4 tổ công tác cùng các lực lượng chức năng và lãnh đạo các thôn tiếp tục rà soát toàn diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng, kho bãi. Đối với cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn PCCC, phải đình chỉ hoạt động theo quy định, yêu cầu di dời tài sản, máy móc để bảo đảm an toàn.

Việc tổ chức hội nghị làm việc trực tiếp với 138 cơ sở cho thấy sự chủ động của chính quyền xã Đa Phúc trong nhận diện, kiểm soát nguy cơ và chấn chỉnh những tồn tại ngay từ địa bàn cơ sở

Cùng với đó, địa phương kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công, khôi phục hiện trạng ban đầu. Đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến đất giao trái thẩm quyền, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để rà soát, giải quyết theo quy định pháp luật.

Việc tổ chức hội nghị làm việc trực tiếp với 138 cơ sở cho thấy sự chủ động của chính quyền xã Đa Phúc trong nhận diện, kiểm soát nguy cơ và chấn chỉnh những tồn tại ngay từ địa bàn cơ sở. Đặc biệt, công tác PCCC không chỉ dừng ở tuyên truyền mà được gắn với kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu khắc phục và trách nhiệm cụ thể của từng chủ cơ sở.

Với phương châm phòng ngừa là chính, xử lý nghiêm các vi phạm, xã Đa Phúc tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn, từng hộ dân, doanh nghiệp. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động ngăn ngừa cháy, nổ, không để những tồn tại về an toàn PCCC trở thành nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân.