Bắt 6 đối tượng cá độ bóng đá

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong mùa World Cup 2026, Công an xã Phù Đổng, Hà Nội đã phát hiện 2 vụ việc, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 6-7, Công an xã Phù Đổng kiểm tra, phát hiện Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng) có hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng. Qua xác minh ban đầu, từ ngày 30-6 đến ngày 6-7-2026, Toàn sử dụng tài khoản “Troitroi91” đăng nhập vào một trang web cá cược, tham gia cá độ bóng đá 6 lần với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Lực lượng Công an thu giữ một điện thoại di động được Toàn sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Toàn để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cùng ngày, Công an xã Phù Đổng tiếp tục kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng, gồm Nguyễn Khắc Vinh (SN 1991), Lê Văn Tuấn (SN 1988), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), Trần Văn Trường (SN1985) và Nguyễn Hữu Hiến (SN 1989), cùng trú tại xã Phù Đổng, có hành vi tổ chức và tham gia cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để nhắn tin, trao đổi và thực hiện việc cá cược.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khắc Vinh, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Văn Trường và Nguyễn Hữu Hiến để điều tra về hành vi đánh bạc; tạm giữ Lê Văn Tuấn để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.