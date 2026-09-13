Tháo gỡ điểm nghẽn dừng, đỗ phương tiện tại các khu đô thị trên địa bàn phường Nghĩa Đô

ANTD.VN - Tình trạng phương tiện dừng, đỗ dưới lòng đường, nhất là tại các tuyến nội bộ nhỏ, hẹp ở Khu đô thị Nghĩa Đô và Khu đô thị Nam Cường (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đang gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trước thực tế này, Công an phường Nghĩa Đô đã chủ động tham mưu, phối hợp các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn.

Giao thông bị “bóp nghẹt” bởi xe dừng, đỗ tùy tiện

Thực hiện Kế hoạch số 332 của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn về “Trật tự đô thị”, xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; Kế hoạch số 446 của Công an thành phố Hà Nội về khắc phục điểm nghẽn trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị theo chức năng của lực lượng Công an, CAP Nghĩa Đô đã chủ động điều tra cơ bản, rà soát thực trạng trật tự an toàn giao thông tại các khu đô thị trên địa bàn.

Qua khảo sát thực tế và tiếp nhận phản ánh của người dân, CAP Nghĩa Đô xác định tình trạng dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường tại Khu đô thị Nghĩa Đô và Khu đô thị Nam Cường là một trong những vấn đề cần tập trung giải quyết. Tại nhiều tuyến đường nội bộ, do mặt cắt đường nhỏ, hẹp, phương tiện dừng, đỗ hai bên đường khiến phần đường dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp đáng kể.

Tình trạng trên diễn biến phức tạp hơn vào các khung giờ cao điểm, khi lượng phương tiện của cư dân đi làm, đưa đón học sinh và phục vụ hoạt động kinh doanh cùng gia tăng. Các phương tiện lưu thông qua khu vực buộc phải tránh, vượt hoặc đi sang phần đường còn lại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Người dân đỗ xe tràn lan dưới lòng đường, thậm chí cả hai bên khiến diện tích lưu thông bị thu hẹp đáng kể

Đáng lo ngại, việc phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định còn có thể gây cản trở cho xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy, nổ hoặc các tình huống khẩn cấp. Với đặc thù là đường nội bộ khu đô thị, nếu lòng đường tiếp tục bị phương tiện chiếm dụng, chỉ cần một sự cố bất ngờ cũng có thể khiến việc tiếp cận hiện trường của các phương tiện chuyên dụng gặp khó khăn.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, việc đỗ xe tùy tiện còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị. Một bộ phận cư dân vì muốn giữ khoảng trống trước cửa nhà đã tự đặt bục bệ, tấm chắn, biển bảng hoặc các vật dụng khác để ngăn phương tiện dừng, đỗ. Những “chướng ngại vật” tự phát này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiếp tục thu hẹp không gian đi lại, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi bộ và các phương tiện.

Rất nhiều bục bệ đi kèm biển cấm được người dân đặt ngay trên mặt đường, không chỉ mất mỹ quan mà còn cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho người dân

Thực tế cho thấy, đây là vấn đề xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, hạ tầng giao thông nội bộ tại một số khu đô thị được thiết kế với quy mô đường nhỏ, trong khi số lượng phương tiện cá nhân của cư dân ngày càng tăng. Hệ thống báo hiệu tổ chức giao thông tại một số vị trí chưa đầy đủ cũng khiến việc xác định khu vực được phép hoặc không được phép dừng, đỗ còn khó khăn.

Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng vẫn là ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao. Vì thuận tiện cho việc sinh hoạt, một số người vẫn dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, trước cửa nhà hoặc tại những vị trí có nguy cơ gây cản trở giao thông. Cá biệt, việc tự ý đặt vật cản để “giữ chỗ” trước cửa nhà đã biến phần không gian sử dụng chung thành khu vực phục vụ nhu cầu riêng, làm phát sinh thêm những bất cập về trật tự đô thị.

Trả lại đường thông, hè thoáng

Trước thực trạng trên, CAP Nghĩa Đô đã chủ động phối hợp với Phòng CSGT - CATP Hà Nội, UBND phường, Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị cùng đại diện các chủ đầu tư khu đô thị tiến hành rà soát từng tuyến đường, từng khu vực có nguy cơ phát sinh điểm nghẽn; từ đó tham mưu các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp.

Một trong những giải pháp trọng tâm là bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, xác định rõ các vị trí cấm dừng, cấm đỗ để người dân biết, chấp hành và lực lượng chức năng có cơ sở tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng phối hợp đồng bộ các biện pháp giải quyết, không để tình trạng vi phạm dừng, đỗ, đặt các biển báo, tấm chắn dưới lòng đường

Sau khi được Sở Xây dựng chấp thuận phương án, UBND phường đã triển khai cắm khoảng 20 biển cấm đỗ tại các vị trí đã được rà soát, thống nhất tại hai khu đô thị nói trên. Cùng với việc bổ sung biển báo, CAP Nghĩa Đô tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cư dân thực hiện dừng, đỗ phương tiện đúng quy định, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành.

Việc tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Khi các vị trí cấm dừng, cấm đỗ được xác định cụ thể, người dân có cơ sở thực hiện, lực lượng chức năng cũng thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, kiểm tra. Đáng chú ý, sau khi các tuyến đường được tổ chức lại, tình trạng người dân tự đặt bục bệ, tấm bảng chắn trước cửa nhà để ngăn xe đỗ cũng không còn diễn ra như trước, góp phần trả lại không gian thông thoáng và bảo đảm mỹ quan khu đô thị.

Toàn bộ các bục bệ được di dời

Cùng với việc tổ chức giao thông, CAP Nghĩa Đô tiếp tục tham mưu UBND phường trao đổi với các chủ đầu tư rà soát những vị trí đã được quy hoạch làm bãi đỗ xe, nghiên cứu bố trí, sắp xếp phương tiện phù hợp, đáp ứng nhu cầu chính đáng của cư dân. Đây được xác định là giải pháp quan trọng, bởi việc cấm dừng, cấm đỗ chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi nhu cầu đỗ xe của người dân được giải quyết bằng những vị trí phù hợp, đúng quy hoạch.

Việc rà soát, bổ sung biển báo tại những vị trí này nhằm từng bước hình thành phương án tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế phương tiện dừng, đỗ tùy tiện, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông.

Nhiều biển cấm đỗ được đặt tại các vị trí đã khảo sát trước đó

Bên cạnh các giải pháp về hạ tầng, CAP Nghĩa Đô duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành quy định về dừng, đỗ phương tiện. Lực lượng Công an xác định việc giải quyết điểm nghẽn phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Các phương tiện cố tình vi phạm sẽ bị xử lý

Từ thực tiễn tại Khu đô thị Nghĩa Đô và Khu đô thị Nam Cường cho thấy, để giải quyết căn cơ tình trạng dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, lực lượng Công an, cơ quan quản lý chuyên ngành, chủ đầu tư và người dân. Trong đó, hoàn thiện hệ thống báo hiệu, bố trí các điểm đỗ xe theo quy hoạch và nâng cao ý thức chấp hành của cư dân là những giải pháp có tính lâu dài.

Kiên quyết không để tình trạng dừng đỗ xe tái diễn tại các khu đô thị, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân

Với phương châm chủ động nắm địa bàn, phát hiện và giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở, CAP Nghĩa Đô đang từng bước tháo gỡ những bất cập về dừng, đỗ phương tiện tại các khu đô thị, góp phần trả lại sự thông thoáng cho đường nội bộ, bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao mỹ quan và chất lượng đời sống của người dân.

Những kết quả bước đầu tại Khu đô thị Nghĩa Đô và Nam Cường cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa tổ chức giao thông, tuyên truyền vận động và sự phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng phường Nghĩa Đô ngày càng trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh.