Xe mô tô hơn 600 triệu đồng của Honda mắc lỗi kỹ thuật, được triệu hồi

ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa thông tin về chương trình triệu hồi để kiểm tra và khắc phục vấn đề hoạt động không ổn định của còi xe và đèn chiếu sáng trên xe mô-tô Honda Africa Twin CRF1100 do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối trên thị trường Việt Nam thực hiện.

Khách hàng có xe trong diện bị ảnh hưởng cần mang xe đến các cửa hàng của Honda để được hỗ trợ khắc phục

Chương trình triệu hồi được thực hiện để kiểm tra và khắc phục vấn đề hoạt động không ổn định của còi xe và đèn chiếu sáng trên xe.

Theo mô tả của Honda, khi dây điện của cụm công tắc đèn báo rẽ liên tục bị uốn cong trong quá trình đánh lái, tại vị trí khớp nối giữa hai dây dẫn có đường kính khác nhau có thể dần hình thành lớp ô-xi hóa. Nếu tình trạng này kéo dài trong quá trình sử dụng, điện trở tiếp xúc sẽ tăng dần, dẫn đến phát sinh các sự cố về kết nối điện.

Chương trình thu hồi để kiểm tra và sửa chữa này được thực hiện nhằm khắc phục vấn đề hoạt động không ổn định của còi xe và đèn chiếu sáng (không chuyển được chế độ đèn từ chiếu gần sang chiếu xa) trong một số trường hợp do sự cố kết nối từ cụm dây điện công tắc bên trái. Trong tình huống hy hữu, sự cố này có thể gây mất an toàn cho người lái và những người tham gia giao thông khác nếu các thiết bị điện không hoạt động bình thường.

Hiện tại, Công ty chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe mô-tô hai bánh nhãn hiệu Honda Africa Twin CRF1100, sản xuất tại Nhật Bản trong thời gian tháng 7 năm 2020 đến tháng 01 năm 2025, chủ động kiểm tra số khung xe xem thuộc diện được triệu hồi hay không và nhanh chóng đưa xe đến cửa hàng gần nhất trong trường hợp phương tiện thuộc diện bị ảnh hưởng, nhằm được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.

Honda Africa Twin CRF1100 là dòng xe mô tô đắt tiền tại Việt Nam. Giá bán mỗi chiếc xe dao động từ trên 500 triệu đồng đến trên 620 triệu đồng/chiếc.