Bộ Công an trả lời về trường hợp chậm nộp phạt vi phạm giao thông

ANTD.VN - "Người tham gia giao thông bị lập biên bản vi phạm nhưng vẫn chưa nhận được thông báo quyết định xử phạt, tra cứu trên Cổng Dịch vụ công chưa có thông tin. Vậy nếu nộp phạt chậm, cá nhân này sẽ phải nộp thêm khoản phí nào"?

Về nội dung này, theo Bộ Công an cho biết, Khoản 1, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định, trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 68 hoặc khoản 2 Điều 79 của Luật này, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt theo quy định. Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, thời hạn thi hành quyết định xử phạt được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính cụ thể như sau:

Theo khoản 2 Điều 68, thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Còn theo khoản 2 Điều 79, thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

Cơ quan thu tiền phạt căn cứ vào quyết định xử phạt, số ngày chậm nộp phạt để tính và thu tiền chậm nộp phạt của người vi phạm giao thông.

Về thủ tục nộp tiền phạt, khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính nêu rõ, tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 7 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.

Về nội dung nộp phạt online, người bị xử phạt cần liên hệ với đơn vị lập biên bản vi phạm hành chính để được hướng dẫn nộp phạt online. Việc nộp online có thể thực hiện nộp phạt qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia...