Chuyến bay chậm từ 4 tiếng trở lên hãng bay phải trả lại tiền vé

ANTD.VN - Nghị định quy định, Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên thì phải phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu, cũng như hoàn trả (refund) toàn bộ tiền vé cho hành khách.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208 về vận tải hàng không, với các quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Theo đó, nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chậm chuyến được xác định trên cơ sở thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ; chuyến bay chậm kéo dài là từ 4 giờ so với lịch bay.

Khi người vận chuyển dự kiến một chuyến bay bị chậm thì thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do. Cập nhật thời gian dự kiến đi mới cho các bên liên quan tại cảng hàng không để hiển thị trên màn hình thông tin với tần suất ít nhất 30 phút/lần.

Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Người vận chuyển phải có trách nhiệm chuyển đổi thời gian đi (re-book) hoặc chuyển đổi hành trình (re-route) để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu.

Đối với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương. Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên thì phải phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu, cũng như hoàn trả (refund) toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý về chuyển đổi thời gian.

Chuyến bay chậm từ 4 tiếng trở lên thì hãng hàng không phải hoàn tiền vé cho khách

Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay và chỉ thực hiện 1 lần, bao gồm cả việc chậm chuyến. Các quy định trên chỉ áp dụng đối với trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, người vận chuyển không những phải có những nghĩa vụ trên, mà còn phải bố trí nơi nghỉ phù hợp nếu thời gian chậm trong khoảng từ 7h đến trước 22h. Nếu chậm từ 22h hôm trước đến 7h hôm sau phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế.

Huỷ chuyến bay phải chuyển đổi hoặc hoàn trả tiền vé

Các quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển về bảo đảm ăn, uống, nghỉ cho hành khách chỉ áp dụng cho hành khách có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không.

Với trường hợp thay đổi lịch bay của một chuyến bay, người vận chuyển có trách nhiệm thông báo và hoàn vé cho hành khách hoặc chuyển đổi hành trình, thời gian. Đối với các chuyến bay có giờ đi dự kiến muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ, người vận chuyển phải thực hiện một số nghĩa vụ với hành khách.

Với trường hợp chậm chuyến có hành khách trên khoang, người vận chuyển phải phục vụ nước uống cho hành khách, bảo đảm thông gió, nhiệt độ trong khoang hành khách, đáp ứng nhu cầu vệ sinh cho hành khách.

Trong trường hợp hành khách cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp, người vận chuyển phải có biện pháp hỗ trợ y tế phù hợp với tình hình thực tế. Nếu chuyến bay bị chậm quá 3 giờ và chưa xác định được thời gian đi, người vận chuyển phải cho hành khách xuống máy bay, trừ trường hợp ảnh hưởng đến an toàn, an ninh.

Trường hợp hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển, người vận chuyển phải thực hiện các nghĩa vụ như thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị hủy hoặc lý do bị từ chối vận chuyển.

Người vận chuyển cung cấp các phương án sau đây để hành khách xem xét và lựa chọn. Chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách.

Hoặc hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng. Trường hợp hành khách từ chối áp dụng các phương án nêu tại điểm này, người vận chuyển có thể thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với hành khách.