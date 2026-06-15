Triệu hồi túi khí TAKATA sử dụng trên hàng loạt hãng xe ô tô

ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông tin về chương trình triệu hồi túi khí TAKATA do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) đề nghị hỗ trợ.

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Các xe bị ảnh hưởng lỗi túi khí TAKATA tại Việt Nam

Theo báo cáo của Hiệp hội VAMA, chương trình triệu hồi túi khí TAKATA là một trong những chiến dịch triệu hồi liên quan đến an toàn phương tiện có quy mô lớn nhất trên thế giới. Theo thống kê, tại thị trường Việt Nam, tổng số xe thuộc diện triệu hồi khoảng 137.000 xe; đến nay đã có hơn 86.000 xe được kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí theo chương trình, đạt tỷ lệ trên 60% tổng số xe bị ảnh hưởng.

Trên thực tế, nhiều quốc gia đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến cụm bơm túi khí hành khách phía trước do TAKATA sản xuất; những con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của rủi ro mất an toàn tiềm ẩn, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc đẩy mạnh thông tin và hoàn thành chương trình triệu hồi nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người sử dụng phương tiện.

Hiện nay, các nhà sản xuất ô tô vẫn đang tích cực, liên tục triển khai chương trình kiểm tra và thay thế miễn phí túi khí TAKATA trên các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng.

Về lý do để triệu hồi, sửa chữa, Hiệp hội VAMA cho hay, trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng, cụm bơm túi khí (được cung cấp bởi Công ty TAKATA) có thể được sản xuất với nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian.

Trong trường hợp xe bị tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong cụm bơm khí quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ.

Trong trường hợp cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng xa xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách trong một vụ tai nạn.

Chủ phương tiện, người tiêu dùng khi tiếp nhận được thông tin nói trên, hãy chủ động, nhanh chóng kiểm tra thông tin xe, chia sẻ cho bạn bè, người thân sở hữu phương tiện để cùng kiểm tra và liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền để được hỗ trợ.

Việc kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng phương tiện và cộng đồng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo khách hàng, người tiêu dùng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, cần nhanh chóng mang xe tới các đại lý được ủy quyền của các hãng xe để được kiểm tra và thay thế cụm bơm khí mới.