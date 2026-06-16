Dự kiến cấm toàn bộ phương tiện một đoạn cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để thi công đường dẫn sân bay Gia Bình

ANTD.VN -Trong phương án phân luồng giao thông để thi công đường nối sân bay Gia Bình về Trung tâm Hà Nội dự kiến sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến từ Km0 - Km7+800 tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên (CT07).

Cục Đường bộ Việt Nam vừa lên phương án phân luồng phương tiện phục vụ triển khai dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Phương án này được xin ý kiến Cục CSGT, Sở Xây dựng Hà Nội, Bắc Ninh và Phòng CSGT TP Hà Nội, Bắc Ninh trước khi có phương án cuối cùng.

Cụ thể, trong trường hợp cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến từ Km0 - Km7+800 tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên (CT07): Việc đề xuất cấm toàn bộ các phương tiện giao thông qua đoạn tuyến này sẽ gây khó khăn cho các đơn vị thi công đặc biệt là các xe chuyên dùng phục vụ mục đích thi công dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, vì vậy, cần phải cắm biển cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến đồng thời lập các chốt trực chỉ cho các phương tiện phục vụ thi công dự án được phép tham gia.

Dự kiến sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên một đoạn cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên để thi công dự án sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội

Tại nút giao Ninh Hiệp (tại Km0) tuyến CT07: Phân luồng tại chỗ: Các đầu nhánh vào tuyến CT07 bố trí các chốt trực 24/24h và cắm biển "Đường cấm" kèm theo biển phụ ghi rõ đường cấm CT07 (đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) vị trí đặt biển trên tuyến QL1 tại Km152+800 (phải tuyến) hướng Hà Nội - Bắc Ninh và tại Km153+400 (trái tuyến) theo chiều ngược lại Bắc Ninh - Hà Nội. Đồng thời cắm biển hướng dẫn các phương tiện từ Hà Nội đi Thái Nguyên theo QL1 đến QL18.

Phân luồng từ xa: Cắm biển chỉ dẫn cấm các loại phương tiện lưu thông vào tuyến CT.07 trên tuyến QL.1 tại nút giao với QL.18 (hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội) và nút giao với tuyến QL.5 cũ (hướng từ Hà Nội đi Lạng Sơn).

Nút giao QL18 (tại Km17+300) tuyến CT07:

Phân luồng tại chỗ: Các đầu nhánh vào tuyến CT07 bố trí các chốt trực 24/24h và cắm biển "Đường cấm" kèm theo biển phụ ghi rõ đường cấm CT07 (đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên), cấm các loại phương tiện lưu thông đi Ninh Hiệp, vị trí đặt biển trên tuyến QL18 tại Km17+100 (phải tuyến) và Km17+500 (trái tuyến).

Phân luồng từ xa: Trên tuyến CT07 hướng từ Thái Nguyên về Hà Nội cắm biển "Đường cấm" kèm theo biển phụ yêu cầu rẽ ra QL18 đi Hà Nội, vị trí cắm biển tại Km18+300 (trái tuyến).