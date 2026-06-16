Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại từ 19-8

ANTD.VN -Dự kiến, sân bay Liên Khương sẽ mở cửa trở lại, đón các chuyến bay khai thác từ ngày 19/8 tới đây sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp.

Tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, căn cứ tiến độ thực hiện dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn – Cảng HKQT Liên Khương", ACV đã chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện để đưa sân bay này khai thác trở lại.

Như vậy, Cảng HKQT Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/8/2026 (giờ địa phương). Hiện, các đơn vị đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn – đồng bộ – sẵn sàng phục vụ khai thác sau thời gian tạm dừng.

Sân bay Liên Khương sẽ mở cửa khai thác trở lại từ 19/8

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đề nghị cơ quan quản lý xem xét phát hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) theo thời gian dự kiến; đồng thời phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết để sân bay sớm hoạt động trở lại.

Cùng với đề xuất cơ quan quản lý, ACV cũng đã gửi văn bản đến các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Pacific Airlines để chuẩn bị phương án khai thác trở lại. Các hãng được đề nghị chủ động xây dựng kế hoạch bay, bố trí tàu bay và lịch khai thác phù hợp để sẵn sàng vận hành ngay khi sân bay được phép hoạt động.

Việc sân bay Liên Khương dự kiến mở lại từ ngày 19/8 được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục kết nối hàng không của Đà Lạt và Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn. Qua đó, giảm áp lực lên giao thông đường bộ trong thời gian qua.

Trước đó, từ 0h ngày 4/3 sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để phục vụ dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.

Cảng hàng không Liên Khương thành cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên kể từ tháng 6/2024. Sân bay này có quy mô cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm. Lần nâng cấp toàn diện gần nhất của sân bay Liên Khương diễn ra trong giai đoạn 2003 - 2007, khi đường băng, đường lăn và sân đỗ được cải tạo để phục vụ các loại máy bay như Airbus A320, A321.