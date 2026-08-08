Voniko ra mắt tại Việt Nam sau nhiều năm phục vụ thị trường quốc tế

ANTD.VN -Sau nhiều năm đầu tư sản xuất pin alkaline tại Việt Nam để phục vụ các thị trường quốc tế, thương hiệu Voniko chính thức giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước thông qua sự kiện "Trạm Tiếp Năng Lượng – Cả Nhà Cùng Thắng", diễn ra trong hai ngày 1-2/8 tại Trung tâm thương mại Gigamall (Phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Toàn cảnh không gian sự kiện "Trạm Tiếp Năng Lượng – Cả Nhà Cùng Thắng" tại Gigamall, thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia trong hai ngày diễn ra chương trình.

Theo doanh nghiệp, nhà máy sản xuất pin alkaline của Voniko tại Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2020. Trong giai đoạn đầu, các sản phẩm chủ yếu được sản xuất để phục vụ xuất khẩu trước khi thương hiệu chính thức triển khai chiến lược phát triển tại thị trường nội địa.

Việc ra mắt tại Việt Nam được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng của Voniko, đồng thời thể hiện định hướng đưa những sản phẩm được sản xuất trong nước đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Sự kiện quy tụ đại diện ban lãnh đạo Voniko, các đối tác phân phối, đơn vị truyền thông cùng đông đảo khách tham quan.

Đại diện ban lãnh đạo Voniko thực hiện nghi thức ra mắt thương hiệu, đánh dấu cột mốc chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Allen Ding, Sales Manager của Voniko, cho biết: "Sau nhiều năm đầu tư sản xuất tại Việt Nam và phục vụ các thị trường quốc tế, hôm nay chúng tôi chính thức mang những sản phẩm ấy đến với người tiêu dùng Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Voniko."

Theo đại diện doanh nghiệp, Voniko được phát triển trên nền tảng công nghệ pin alkaline từ Nhật Bản và theo đuổi triết lý "GLOBAL TRUST, VIETNAM POWER – Toàn cầu tin cậy. Sức mạnh Việt Nam", kết hợp công nghệ quốc tế với năng lực sản xuất tại Việt Nam nhằm cung cấp các giải pháp năng lượng ổn định cho người tiêu dùng.

Bên cạnh lễ công bố thương hiệu, Voniko tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho các gia đình với chủ đề bóng đá. Không gian sự kiện gồm bốn khu vực tương tác, bao gồm thử thách sút bóng, trải nghiệm thực tế ảo (VR), thi đấu hockey mini và trò chơi tìm hiểu về thương hiệu cùng bóng đá Việt Nam.

Khách tham gia hoàn thành các thử thách được nhận quà tặng và có cơ hội tham gia chương trình Vòng quay may mắn, với nhiều phần quà như áo đấu Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, quạt Voniko và bộ pin Voniko.

Theo doanh nghiệp, pin alkaline Voniko được phát triển nhằm mang lại thời lượng sử dụng dài hơn và hiệu suất ổn định hơn so với các dòng pin zinc-carbon thông thường, đáp ứng nhu cầu sử dụng trên nhiều thiết bị điện tử và đồ gia dụng.

Hiện sản phẩm Voniko đã được phân phối thông qua các gian hàng chính hãng trên Shopee và TikTok Shop, đồng thời có mặt tại nhiều hệ thống bán lẻ như GS25, Mr. DIY, Winmart, Fahasa,..

Trong thời gian tới, Voniko cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối và triển khai thêm các hoạt động trải nghiệm thương hiệu nhằm gia tăng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ pin alkaline từ Nhật Bản, Voniko đầu tư nhà máy sản xuất tại Việt Nam từ năm 2020. Việc chính thức ra mắt thị trường nội địa đánh dấu bước chuyển từ một thương hiệu tập trung vào sản xuất phục vụ xuất khẩu sang mở rộng hoạt động kinh doanh, hướng tới phục vụ trực tiếp người tiêu dùng Việt.