Hà Nội: Những trường hợp vi phạm nào về phòng cháy, chữa cháy, môi trường bị dừng cấp điện, nước?

ANTD.VN - Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội đã quy định cụ thể các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, PCCC bị áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước…

Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc diện áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước (khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết), gồm:

Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải quy định hoặc có chứa các thông số môi trường nguy hại mà không thực hiện yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền về việc dừng hành vi vi phạm, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả;

Thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường hoặc thải bụi, khí thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép mà không thực hiện yêu cầu về việc dừng hành vi vi phạm, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả;

Không có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định mà không thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả;

Vi phạm quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải mà không thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, về các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực PCCC và CNCH thuộc diện áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước (các khoản 4, 5, 6 Điều 3), Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND đã nêu rõ hơn về “cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, thuộc một trong các trường hợp:

Đã bị đình chỉ hoạt động nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành; Không chấp hành yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền về việc bảo đảm theo quy định của pháp luật đối với một trong các nội dung:

Trang bị, duy trì hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy; duy trì hoạt động của hệ thống báo cháy đã được trang bị, lắp đặt; duy trì hoạt động của hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt; trang bị, duy trì giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà; trang bị, duy trì giải pháp thông gió tự nhiên hoặc giải pháp thông gió thoát khói; duy trì lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của nhà, công trình; trang bị, lắp đặt vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy theo quy định.

Trên cơ sở các quy định mới về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh các quy định về căn cứ chấm dứt, căn cứ tạm dừng việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước;

Bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp để xử lý đối với các trường hợp vi phạm: Đã quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo quy định; Đã lập hồ sơ áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trước ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.