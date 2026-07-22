Hà Nội thành lập Tổ công tác đặc biệt về triển khai xây dựng nhà ở xã hội

ANTD.VN - Một Tổ công tác đặc biệt về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của thành phố Hà Nội đã được thành lập, do Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng...

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai xây dựng nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo Quyết định, Tổ công tác do Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Tổ phó Thường trực; lãnh đạo Sở Tài chính - Tổ phó. Thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường nơi có dự án nhà ở xã hội.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội (theo dõi, giám sát việc triển khai các dự án nhà ở xã hội tại các xã, phường (nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội) trên địa bàn thành phố; cập nhật thường xuyên tình hình triển khai các dự án, phân loại các dự án theo mức độ hoàn thành, chưa hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt).

UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố liên quan, chính quyền địa phương cơ sở (nơi có dự án đầu tư nhà ở xã hội) và các chủ đầu tư cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính (ít nhất 50% thời gian giải quyết TTHC theo quy định);

Cùng đó, áp dụng cơ chế “làn xanh” trong triển khai thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng để đáp ứng yêu cầu tiến độ khởi công công trình trong năm 2026 và đầu năm 2027.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư và chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách; nguồn vốn đầu tư, chính sách ưu đãi về thuế khi triển khai dự án.

Tổ công tác hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.