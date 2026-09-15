Tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại ngân hàng

ANTD.VN - Hơn 100 cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, đồng thời trực tiếp tham gia thực tập phương án xử lý tình huống cháy giả định tại cơ sở.

Hơn 100 cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được trang bị kiến thức PCCC&CNCH

Ngày 15-9-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, địa chỉ số 545 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP Hà Nội, tổ chức tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 100 cán bộ, nhân viên ngân hàng được báo cáo viên Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 phổ biến những quy định của pháp luật và kiến thức cần thiết trong công tác PCCC&CNCH.

Hướng dẫn sử dụng thiết bị chữa cháy

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật PCCC và CNCH; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác PCCC&CNCH.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, cán bộ, nhân viên ngân hàng được hướng dẫn cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói; nhận biết và lựa chọn lối thoát nạn an toàn.

Những kỹ năng tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong tình huống khẩn cấp như cúi thấp người khi di chuyển trong khu vực có khói, sử dụng khăn hoặc vải che mũi, miệng để hạn chế tác động của khói, khí độc đến đường hô hấp cũng được báo cáo viên hướng dẫn cụ thể.

Thông qua tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giúp cán bộ, nhân viên cơ sở hình thành kỹ năng xử lý ban đầu, tránh tâm lý hoảng loạn, đồng thời biết cách phối hợp, hỗ trợ nhau khi phải thoát nạn.

Xử lý tình huống cháy giả định

Phần thực tập phương án chữa cháy, CNCH được xây dựng với tình huống giả định cháy xảy ra tại khu vực văn phòng tầng 1. Cơ sở có tổng diện tích đất khoảng 1.431,3m², gồm một khối nhà 15 tầng và 1 tầng hầm, diện tích khoảng 650m²/tầng.

Nguyên nhân cháy giả định do sự cố hệ thống điện, khiến các vật dụng bên trong khu vực nhanh chóng bắt lửa. Đám cháy phát triển, tỏa nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu bằng phương tiện được trang bị; đồng thời hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn theo các lối thoát hiểm đã quy định và báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số 114.

Trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường, cán bộ, nhân viên được hướng dẫn bình tĩnh di chuyển theo hàng lối đến khu vực tập kết an toàn. Lực lượng PCCC cơ sở đồng thời tổ chức kiểm đếm quân số, rà soát các khu vực, bảo đảm không còn người mắc kẹt trong vùng nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 12 cán bộ, chiến sĩ; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 xuất 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Qua trinh sát, nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình tìm kiếm, cứu người mắc kẹt; tổ chức phun nước chữa cháy, ngăn cháy lan và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn.

Sau thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy giả định được khống chế và dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được bảo đảm an toàn.

Buổi tuyên truyền và thực tập không chỉ giúp cán bộ, nhân viên ngân hàng củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố mà còn là dịp kiểm tra khả năng tổ chức chữa cháy ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở, đánh giá hoạt động của các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị.

Qua đó, cơ sở chủ động nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh, kịp thời khắc phục tồn tại, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động của đơn vị.