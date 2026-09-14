Lan tỏa hình ảnh những chiến sỹ công an vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Không chỉ chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự, những ca tuần tra đêm của Công an phường Tây Hồ, Hà Nội còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sẵn sàng giúp đỡ người dân trong những tình huống tưởng như rất nhỏ.

Công an phường Tây Hồ tuần tra đêm, giữ bình yên cho nhân dân

Đêm 13, rạng sáng 14/9, hai câu chuyện về một người phụ nữ đi lạc và chiếc xe máy bị bỏ quên đã thêm một lần cho thấy ý nghĩa thiết thực của công tác tuần tra vũ trang.

Theo đó, khoảng 23h ngày 13/9, trong quá trình tuần tra vũ trang trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Tây Hồ phát hiện một phụ nữ đi lại một mình, có biểu hiện tâm lý không ổn định và không xác định được đường về nhà. Thay vì bỏ qua một trường hợp tưởng như không liên quan đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động tiếp cận, ân cần hỏi han và đưa người phụ nữ về trụ sở Công an phường.

Tại đây, chị được chăm sóc, trấn an tinh thần và hỗ trợ xác minh nhân thân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông tin ban đầu không dễ dàng khi người phụ nữ chỉ nhớ mình tên H, không nhớ địa chỉ nơi ở.

Từ những thông tin ít ỏi, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ khẩn trương rà soát, xác minh. Sau đó, lực lượng Công an đã liên hệ được với gia đình chị H tại phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.

Qua xác minh, gia đình cho biết chị H đã rời khỏi nhà từ ngày 12/9. Khoảng 1h ngày 14/9, người thân có mặt tại trụ sở Công an phường Tây Hồ để đón chị trở về an toàn.

Công an phường Tây Hồ hỗ trợ tìm người thân cho chị H trong đêm

Cuộc gặp giữa đêm diễn ra ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc. Với gia đình, việc tìm được người thân sau nhiều giờ lo lắng là niềm vui khó diễn tả. Còn với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, đó đơn giản là một việc cần làm khi gặp người dân đang cần sự giúp đỡ.

Cũng từ những ca tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Tây Hồ đã kịp thời phát hiện, bảo quản một tài sản bị người dân bỏ quên.

Cụ thể, qua tuần tra, lực lượng Công an phát hiện một chiếc xe máy để tại khu vực số 445 Lạc Long Quân nhưng chưa xác định được chủ sở hữu. Nhận thấy phương tiện có dấu hiệu bị bỏ quên, tổ công tác đã đưa xe về nơi an toàn, bảo quản và tiến hành xác minh theo quy định.

Đến đêm 13/9, anh Hakob Muradan, công dân Nga đang lưu trú tại phường Cầu Giấy, tìm đến Công an phường Tây Hồ trình báo và nhờ hỗ trợ tìm chiếc xe máy anh đã để quên từ ngày 9/9.

Không ngờ tài sản đã được lực lượng Công an phát hiện và bảo quản cẩn thận, anh Hakob Muradan không giấu được sự bất ngờ và vui mừng.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu đầy đủ thông tin, Công an phường Tây Hồ đã trao trả chiếc xe máy cho anh Hakob Muradan. Nhận lại tài sản sau nhiều ngày tưởng như thất lạc, anh đã viết lời cảm ơn gửi tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ thân thiện của lực lượng làm nhiệm vụ.

Hai vụ việc xảy ra trong cùng một đêm, một người cần được đưa về với gia đình, một tài sản cần được tìm lại với chủ nhân. Không có vụ việc nào quá lớn, nhưng phía sau mỗi hành động hỗ trợ là sự chủ động, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an trong từng ca tuần tra.

Công an phường Tây Hồ trao trả tài sản cho du khách nước ngoài

Thực tế cho thấy, tuần tra đêm không chỉ nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm hay xử lý vi phạm. Quan trọng hơn, qua từng tuyến đường, từng con phố, mỗi tổ công tác còn là một điểm tựa để người dân có thể tìm đến khi gặp khó khăn, sự cố.

Từ việc kịp thời phát hiện một người đi lạc giữa đêm đến bảo quản chiếc xe máy bị bỏ quên, những việc làm bình dị ấy đang góp phần tạo dựng niềm tin trong nhân dân. Đó cũng là cách để phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” hiện hữu bằng những hành động cụ thể, ngay trên từng con phố của Tây Hồ.

Và khi những ca tuần tra tiếp tục nối dài trong đêm, phía sau ánh đèn xe chuyên dụng vẫn là sự bình yên được giữ gìn bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ gần dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ.